7 raisons d’étudier le développement Web au Cameroun à Seven Advanced Academy

Etudier le développement web au Cameroun. Obtenez un emploi au Cameroun. Concurrencer internationalement.

C’est une opportunité.

le développement web au Cameroun car c’est la profession la plus rapide en croissance

La recherche montre que l’emploi des développeurs Web devrait augmenter de 13% de 2018 à 2028. C’est beaucoup plus rapide que la moyenne de toutes les professions.

La demande au Cameroun, comme ailleurs dans le monde, est tirée par la popularité croissante des smartphones (le taux de pénétration d’Internet est de 35,65%) et du commerce électronique (même si JUMIA ferme ses portes au Cameroun, l’avenir est prometteur, le Cameroun se familiarisant avec la vente d’achat en ligne).

Nous offrons non seulement le développement Web mais le développement Web Full Stack

A Seven Academy, au cours des 12 mois précédant votre examen final, vous aurez suivi suffisamment de leçons et de travaux pratiques pour concourir pour une variété de compétences et de postes à la fois dans le développement d’applications Web front-end et back-end.

Il est également important de noter que le programme est conçu pour vous offrir les qualités nécessaires que nos partenaires de la Silicon Valley veut et du Cameroun demandent à nos étudiants.

Nos formateurs (ingénieurs)

L’une de nos valeurs est la débrouillardise. C’est ce que nos parties prenantes attendent de nos mentors.

Mr. Emmanuel Fon Nfebe, qui est le directeur du programme Web, est énormément riche avec expérience technique dans le domaine prêt à faire un effort supplémentaire pour vous voir réussir dans votre carrière technologique.

Tout au long du programme, il met l’accent sur Javascript car il sait que vous ne pourrez plus vous en passer sur le marché du travail camerounais.

Les formateurs a Seven Academy sont également bien bilingues. Tous enseignent en Français et en Anglais.

Mr. Nfebe est le directeur de l’apprentissage en ligne à la Seven Academy et instructeur d’application Web. Il est un vétéran de Google Summer of Code, un expert du Digital Nomad et un contributeur Open Source.

Nos laboratoires de formation

L’environnement joue un rôle important dans votre éducation.

Chez Seven, nos étudiants ont accès à deux laboratoires de standard international.

Les laboratoires Lily et Rose sont équipés de 62 ordinateurs iMac de 23 pouces connectés à un Internet forte et rapide. Salles climatisées et eau minérale, projecteurs et gadgets de formation de qualité.

Tout cela parce que la direction veut faire de votre séjour à la Seven Academy une expérience mémorable.

This is the kind of environment you need to study web development in Cameroon.

Accent sur les projets pratiques (7YouTube)

Nous vous invitons à étudier le développement web au Cameroun chez Seven Academy car le programme est unique en son genre.

Le programme a été rédigé à la base avec l’idée de vous donner des compétences pratiques qui vous aideront à trouver un emploi ou à créer une entreprise pour vous-même.

Trois mois après le début de ce programme, 2 mois dan la formation a Seven Acamy Awa Donacien Mokom, 18 ans, a construit 7Youtube qui a été acclamé par les ingénieurs de Google. Lisez son histoire ici.

Stages rémunérés garantis

À l’issue de la formation en laboratoire, grâce à leur partenaires, vous pourrez obtenir des stages rémunérés dans l’industrie dans laquelle vous souhaitez travailler.

La vision du PDG

Mme Estelle Yomba, une jeune femme influente en technologie travaillant avec Google, est la PDG de Seven Academy. Dans une interview avec Mimi Mefo Info elle a partagé sa vision de l’éducation au Cameroun.

Elle comprend ce que cela signifie d’étudier ici au Cameroun, où les programmes ne correspondent pas à la réalité du marché du travail, mais on s’attend à ce que vous concurrenciez au niveau international parce que c’est une définition de son histoire personnelle.

