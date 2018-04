7000 T de matÃ©riels pour la construction d’un stade de football Ã  Douala

Un navire battant pavillon turc, la BBC Florida et ayant Ă bord près de 7000 tonnes de matĂ©riels prĂ©fabriquĂ©s destinĂ©es Ă la construction du stade de Japoma, une banlieue de Douala, a Ă©tĂ© rĂ©ceptionnĂ© jeudi en prĂ©lude Ă la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019 qu’abritera le Cameroun.La cargaison comporte notamment 1500 tonnes de fer Ă bĂ©ton et 4823 tonnes de matĂ©riels prĂ©fabriquĂ©s.

Ce matériel va donner un coup de pouce à la construction du stade de Japoma qui avec ses 50 000 places abritera les matches de la CAN en 2019.

Après l’arrivĂ©e du premier navire, le Team Spirit transportant 5000 tonnes de matĂ©riels prĂ©fabriquĂ©s en fĂ©vrier dernier, c’est le second navire du genre qui vient d’accoster au port de Douala.

A en croire les responsables de YenigĂĽn Construction, du nom de l’entreprise turque chargĂ©e de la rĂ©alisation de ce complexe sportif, « le travail avance Ă un rythme satisfaisant », avec un taux de rĂ©alisation de plus de 30%.

En plus du stade de football, le complexe sportif de Japoma comprendra Ă terme, deux terrains d’entraĂ®nement munis de gradins, un gymnase couvert de 2 000 places assises, une piscine olympique de 8 couloirs avec 1000 places assises et un centre hĂ´telier.