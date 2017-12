Issue d’une scission de la CGT le 19 dĂ©cembre 1947, Force Ouvrière, dont le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral Jean-Claude Mailly passera la main en avril, est prĂ©sente depuis 70 ans dans le paysage syndical français.

Rappel des grandes dates de la troisième confédération syndicale en France derrière la CGT et la CFDT.

– 1947: scission de la CGT –

LĂ©on Jouhaux et les membres de l’hebdomadaire « Force Ouvrière » dĂ©noncent l’emprise politique du PCF sur la CGT. Ils claquent la porte de la confĂ©dĂ©ration le 19 dĂ©cembre 1947 et fondent, avec l’aide financière du syndicat amĂ©ricain AFL-CIO, la CGT-FO (ConfĂ©dĂ©ration gĂ©nĂ©rale du Travail-Force Ouvrière).

– 1948: congrès fondateur –

Le congrès fondateur qui se déroule les 12 et 13 avril 1948 au palais de la Mutualité à Paris, marque la naissance officielle de la CGT-FO. Léon Jouhaux est élu président. Robert Bothereau en devient le secrétaire général.

– 1963/89: l’ère Bergeron –

Après avoir menĂ© en 1958 la dĂ©lĂ©gation de FO aux nĂ©gociations pour la crĂ©ation de l’UnĂ©dic, AndrĂ© Bergeron devient le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de FO en novembre 1963, poste qu’il occupera jusqu’en fĂ©vrier 1989, mettant en avant une ligne marquĂ©e par le soucis d’indĂ©pendance.

Le refus de toute collusion avec les partis politiques et l’indĂ©pendance de toute idĂ©ologie ou pouvoir religieux attirent des sympathisants de tous horizons. Le credo des dirigeants de FO est alors la politique de la nĂ©gociation contractuelle.

– 1989/2004: la pĂ©riode Blondel –

L’arrivĂ©e de Marc Blondel, Ă la tĂŞte de FO en fĂ©vrier 1989, inflĂ©chit cette tradition contractuelle. La confĂ©dĂ©ration refuse par exemple de signer un accord sur l’UnĂ©dic en 1992. Elle mène parfois des actions avec la CGT tandis qu’une guerre larvĂ©e l’oppose Ă la CFDT de Nicole Notat.

En octobre 1994 Ă l’occasion d’une manifestation pour les salariĂ©s du public, Marc Blondel et le patron de la CGT Louis Viannet dĂ©filent cĂ´te Ă cĂ´te, une première depuis la scission de 1947.

Le syndicat devient Ă l’automne 1995 avec la CGT, l’un des fers de lance de l’opposition au plan JuppĂ© sur la sĂ©curitĂ© sociale. Au printemps 2003, FO figure comme le principal opposant Ă la rĂ©forme Fillon sur les retraites.

Mais cette stratĂ©gie d’opposition ne semble pas payer: aux Ă©lections prud’homales de dĂ©cembre 2003, FO enregistre un net recul et passe sous la barre des 20% des voix Ă 18,3%.

– 2004/17: les annĂ©es Mailly –

Jean-Claude Mailly arrive à la tête de FO en février 2004.

Moins hâbleur et plus affable que son prĂ©dĂ©cesseur et mentor Marc Blondel, Jean-Claude Mailly « a su pacifier et rassembler FO après le dĂ©part de Marc Blondel qui avait crispĂ© l’organisation » observait en 2015 le directeur de l’Institut supĂ©rieur du travail Bernard Vivier.

Très sollicitĂ© par les mĂ©dias, Mailly contribue Ă redresser l’image du syndicat mais sans vraiment parvenir Ă contrer l’effritement des scores de la confĂ©dĂ©ration aux diffĂ©rentes Ă©lections professionnelles mĂŞme si elle demeure la troisième force syndicale de France.

Très critique en 2016 face à la loi travail du gouvernement socialiste de Manuel Valls, FO a semblé tergiverser en 2017 sur la réforme du code du travail voulue par Emmanuel Macron, hésitation qui a engendré de fortes dissensions au sein du syndicat.

Lors du prochain congrès de la centrale, en avril, Jean-Claude Mailly devrait céder la place à Pascal Pavageau, seul candidat déclaré à sa succession.