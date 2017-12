75 millions de dollars de la Banque mondiale pour le secteur de l’Ã©lectricitÃ©

Le Burkina Faso vient de bĂ©nĂ©ficier d’un financement de 75 millions de dollars de la Banque mondiale pour appuyer le secteur Ă©nergĂ©tique, a appris APA vendredi auprès du ministère de l’Ă©nergie.Selon le ministère, ce montant sera destinĂ© Ă rĂ©duire le dĂ©sĂ©quilibre ente l’offre et la demande Ă©nergĂ©tique, Ă travers l’amĂ©lioration de la situation financière du secteur Ă©nergĂ©tique national, le renforcement des politiques d’investissement dans le secteur et l’accroissement des recettes intĂ©rieures et de la transparence dans la gestion des ressources.

La Banque mondiale s’est engagĂ©e aux cĂ´tĂ©s du gouvernement burkinabè pour amĂ©liorer l’accès des populations Ă l’Ă©lectricitĂ© Ă travers ce projet dont l’objectif global, Ă terme, est de procurer de l’Ă©nergie Ă moindre coĂ»t aux populations des villes et campagnes.

Selon les statistiques disponibles, la demande nationale en Ă©lectricitĂ© augmente de 13% chaque annĂ©e tandis que le taux d’Ă©lectrification est de moins de 40%.

Face Ă cette situation, le pays s’est engagĂ© dans un vaste programme de promotion des Ă©nergies renouvelables et a crĂ©Ă© une nouvelle Agence nationale des Ă©nergies renouvelables et de l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique (ANEREE).