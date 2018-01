76 milliards de FCFA disponibles pour le financement des PME au Cameroun

L’accĂšs au financement des Petites et moyennes entreprises (PME) sera plus accessible pendant l’exercice budgĂ©taire en cours, Ă travers l’ouverture d’une ligne de crĂ©dits de 76 milliards de francs CFA Ă la Banque camerounaise des Petites et moyennes entreprises (BCPME), a-t-on appris mardi de source interne Ă cette banque publique.Selon de fiables informations, « des projets pour 76 milliards de francs CFA sont en attente de financement».

Les mĂȘmes sources soutiennent que les promoteurs d’entreprises intĂ©ressĂ©s peuvent monter les dossiers y affĂ©rent et les dĂ©poser dans les lieux indiquĂ©s.

En effet, « la structure abrite dans ses deux agences de Douala et YaoundĂ© des projets bancables d’un coĂ»t estimĂ© Ă 76 milliards de francs CFA et qui n’attendent que d’ĂȘtre financĂ©s ».

Pour les responsables de la BCPME, la dĂ©claration du chef de l’Etat camerounais Paul Biya lors de son message de nouvel an Ă la Nation le 31 dĂ©cembre dernier, annonçant que l’accĂšs au crĂ©dit bancaire sera facilitĂ© aux PME, sonne « non pas comme un espoir, mais comme une certitude que les pouvoirs publics vont mettre Ă notre disposition des moyens pour accompagner les PME dans ce sens ».

Les PME qui reprĂ©sentent prĂšs de 90 % du tissu Ă©conomique du Cameroun rencontrent d’Ă©normes difficultĂ©s pour accĂ©der au financement, Ă cause de la « frilositĂ© » des banques qui doutent de leur capacitĂ© de rembourser des crĂ©dits contractĂ©s.

A en croire des observateurs, avec cette ligne de crĂ©dit ouverte Ă la BCPME, les PME qui pĂšsent prĂšs de 35 % du Produit intĂ©rieur brut (PIB) ont lĂ l’occasion de pouvoir densifier et d’Ă©toffer leurs activitĂ©s.