7,876 milliards de dividendes Ã  percevoir par les actionnaires de BOA Burkina

La Bank of Africa (BOA) Burkina Faso, filiale du groupe bancaire marocain BMCE Bank, paiera Ă ses actionnaires le 7 mai 2018, au titre de l’exercice 2017, un dividendes net global de 7,876 milliards FCFA (environ 11,814 millions de dollars), a appris APA samedi auprès de cet Ă©tablissement bancaire basĂ© Ă Ouagadougou.Cela correspond Ă un dividende net par action de 358 FCFA contre 347 FCFA Ă l’issue de l’exercice 2016, soit une augmentation de 11 FCFA (1 FCFA Ă©quivaut Ă 0,0015 dollar). La BOA Burkina Faso avait rĂ©alisĂ© au terme de l’exercice 2017 un bĂ©nĂ©fice après impĂ´ts de 15,062 milliards FCFA contre 12,442 milliards FCFA en 2016, soit une progression de 21%.

Son total bilan Ă©tait Ă©galement en hausse de 6%, passant de 714,127 milliards de FCFA en 2016 Ă 757,164 milliards de FCFA un an plus tard.

Les ressources collectĂ©es auprès de sa clientèle s’Ă©taient Ă©tablies Ă 523,828 milliards de FCFA contre 430,312 milliards de FCFA un an auparavant (plus 22%). De leur cotĂ©, les crĂ©dits consentis Ă cette mĂŞme clientèle s’Ă©taient Ă©levĂ©s Ă 422,019 milliards de FCFA contre 372,417 milliards de FCFA en 2016 (plus 13%).