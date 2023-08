79è Assemblée générale de l’ONU : le Cameroun bat campagne pour Philémon Yang en Afrique du Sud

Le pays de Paul Biya envisage de présider la 79è session de l’Assemblée générale de l’Organisation des nations unies prévue en 2025.

En prélude à l’élection du président de la 79è session ordinaire de l’Assemblée générale de l’Onu, le Cameroun propose son ancien Premier ministre de 2009 à 2019, Philémon Yang. Neuf mois au moins avant le début de la session qui se tient en 2025, le président de l’Assemblée et ses 21 adjoints doivent être connus. Ainsi l’élection devrait-elle se tenir au début de l’année 2025. Pour espérer remporter cette élection et occuper le poste, le Cameroun a déjà entamé une opération de charme auprès de ses pays frères et amis de l’Afrique centrale.

C’est ainsi qu’au mois de juillet dernier, le pays a obtenu le soutien des 11 pays membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (Ceeac). L’actuel Grand chancelier des ordres nationaux du Cameroun a besoin de plus de soutien aussi bien en Afrique que dans le reste monde. Le gouvernement camerounais, dans l’optique de convaincre davantage de potentiels Etats à voter pour son candidat, a saisi l’occasion de la tenue du 15è sommet des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine Afrique du Sud) qui se tient à Johannesburg. Outre ces pays émergents cités plus haut, la rencontre mobilise plusieurs autres chefs d’Etat et de gouvernement.

La délégation camerounaise conduite par l’actuel Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngute a donc entre autres missions, de battre campagne pour son candidat. Même si en réalité être vainqueur à l’issue de cette élection n’est pas chose aisée. Au regard de l’histoire de la création et de l’évolution de l’Assemblée générale de l’Onu, le continent africain a présidé cette instance à travers 13 de ses fils, dont Jean Ping du Gabon, le seul ressortissant de l’Afrique centrale. Le 14è Africain et le 2è originaire de cette partie du continent à présider cette Assemblée, pourrait être Philémon Yang.

L’homme en plus d’être originaire d’un pays l’anglais comme langue officielle comme la majorité des anciens présidents originaires des pays africains, neuf des 13, a démontré qu’il pouvait être à la hauteur du poste. Magistrat et diplomate, il a occupé plusieurs postes ministériels au Cameroun et ambassadeur du Cameroun au Canada pendant 20 ans. Il dirigera par la suite le gouvernement de son pays pendant 10 ans.