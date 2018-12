800 000 touristes attendus au Mozambique pendant les fêtes de fin d’année

Le Service national des migrations du Mozambique (SENAMI) s’attend à 803900 touristes pendant la période des fêtes de fin d’année, contre 730828 pendant la même période de l’année dernière.Le porte-parole du SENAMI, Celestino Matsinhe a fait l’annonce vendredi à Ressano Garcia, province de Maputo, en marge du lancement d’une opération baptisée « Opération Bwerane » ou « Opération Bienvenue » qui vise à coordonner les activités aux frontières du pays.

L’opération, qui concerne la police, les douanes, les transports et les services de l’immigration, a été mise en place pour répondre à la demande qui caractérise cette période.

Dans le cadre de cet exercice, les heures d’ouverture des postes frontaliers seront prolongées.

« Le point de passage de Ressano Garcia va commencer à fonctionner 24 heures à partir de vendredi, tandis que le point de passage de Ponta D’Ouro entre le Mozambique et l’Afrique du Sud fonctionnera de 6 heures à 18 heures et les points de passage de Zobwe et Calome à Tete seront également opérationnels de 6 heures à 18 heures pour desservir le Malawi et la Zambie voisins, » a déclaré Matsinhe.

Selon le responsable du SENAMI, les points de passage où le trafic est plus dense seront renforcés en termes de personnel et d’autres ressources.

« Afin d’assurer la sécurité des services aux passagers, le SENAMI fait appel à tous les voyageurs, à leur arrivée aux points de passage, de s’adresser aux agents des migrations et éviter de recourir à des intermédiaires « , a-t-il déclaré.

La frontière à Ressano Garcia dans la province de Maputo entre le Mozambique et l’Afrique du Sud enregistre normalement le plus grand trafic pendant la période des fêtes, avec quelque 500.000 voyageurs cette année, contre 300.000 l’année dernière, soit une augmentation de 67%.