81 milliards f cfa en soutien aux Burkinabé vulnérables (ministre)

Pour l’année 2018 au Burkina Faso, l’ensemble des actions menées par le gouvernement pour soutenir les personnes vulnérables, suite au déficit alimentaire est chiffré à 81 milliards f cfa, a annoncé mardi à Ouagadougou, le ministre de l’Agriculture, Jacob Ouédraogo, dans son message à l’occasion de le Journée mondiale de l’alimentation.Le ministre Ouédraogo, dans son message parvenu à APA, a rappelé que cette année, le pays a été confronté à une situation alimentaire et nutritionnelle peu reluisante du fait du déficit céréalier enregistré au cours de la campagne agricole écoulée.

«Le gouvernement y a réagi par l’adoption du Plan de réponse et de soutien aux personnes vulnérables à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle», a-t-il expliqué, ajoutant qu’il s’est agi de mettre à la disposition de la population cible des vivres vendus à prix social, des intrants agricoles et des appuis financiers pour l’acquisition de biens de subsistance.

Selon Jacob Ouédraogo, la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire (SONAGESS) continue d’approvisionner 250 points de vente de céréales aux personnes vulnérables à hauteur de 95 000 tonnes pour un coût total de 25 milliards de francs CFA.

«L’ensemble des actions de soutien aux personnes vulnérables est chiffré à quatre-vingt-un milliards (81 000 000 000) de francs CFA », a-t-il inisté.

Chaque année, depuis 1980, la Communauté internationale célèbre la Journée mondiale de l’alimentation, le 16 octobre. La 38e édition (cette année) est placée sous le thème: «Agir dans l’avenir, la faim zéro est possible en 2030 ».