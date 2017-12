A Bali, un ocÃ©an de dÃ©chets envahit les plages

Longtemps, les plages bordĂ©es de palmiers le long de la rive de Kuta Beach Ă Bali ont fait office de paradis pour touristes. Mais le sable blanc est maintenant jonchĂ© de tant de dĂ©tritus charriĂ©s par l’ocĂ©an Indien qu’un Ă©tat d' »urgence dĂ©chets » a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©.

Des emballages en plastique et d’autres ordures envahissent les plages oĂą les touristes se prĂ©lassent au soleil et se baignent, pendant que des surfeurs glissent sur des vagues qui acheminent toutes sortes de dĂ©tritus sur l’Ă®le la plus touristique d’IndonĂ©sie.

« Quand je veux me baigner, ce n’est pas très agrĂ©able… », raconte Ă l’AFP Vanessa Moonshine, touriste autrichienne au bord d’une plage du district de Kuta Beach, dans le sud de l’Ă®le. « Je vois beaucoup de dĂ©tritus ici, tous les jours, tout le temps. Ca vient toujours de l’ocĂ©an, c’est vraiment horrible ».

Les monticules qui s’accumulent sur les plages nuisent Ă la rĂ©putation de Bali, prĂ©sentĂ©e comme une Ă®le de rĂŞve aux eaux turquoise, et mettent en exergue le problème des ordures en IndonĂ©sie.

Quatrième pays le plus peuplĂ© au monde avec quelque 255 millions d’habitants, cet archipel d’Asie du Sud-Est est le deuxième producteur mondial de dĂ©chets marins après la Chine, avec 1,29 million de tonnes par an jetĂ©es en mer, qui provoquent des dĂ©gâts immenses sur les Ă©cosystèmes et la santĂ©.

– ‘Urgence dĂ©chets’ –

A Bali, le phĂ©nomène s’est aggravĂ© au point que les autoritĂ©s locales ont dĂ©clarĂ© en novembre un Ă©tat d' »urgence dĂ©chets » le long d’une rive de six kilomètres comprenant les plages de Kuta, Jimbaran et Seminyak, districts les plus frĂ©quentĂ©s de l’Ă®le – qui a dĂ©jĂ accueilli plus de cinq millions de touristes cette annĂ©e.

Chaque jour, 700 employĂ©s de nettoyage et 35 camions ramassent environ 100 tonnes d’ordures sur les plages pour aller les dĂ©verser dans une dĂ©charge proche.

« Des personnes en combinaisons vertes collectent des dĂ©chets, mais le lendemain la situation est la mĂŞme », constate le touriste allemand Claus Dignas, affirmant que la quantitĂ© de dĂ©tritus charriĂ©s par l’ocĂ©an augmente Ă chaque fois qu’il vient passer des vacances Ă Bali.

« Personne n’a envie de s’asseoir sur d’agrĂ©ables chaises longues pour faire face Ă toutes ces ordures », dit-il.

Le problème s’accentue pendant la saison des pluies, de novembre Ă mars, quand des vents forts et courants marins entraĂ®nent les dĂ©chets sur les plages et que des rivières en crue en charrient vers la cĂ´te, explique Putu Eka Merthawan, de l’agence locale pour la protection de l’environnement.

– Sensibiliser, recycler, interdire –

Pour I Gede Hendrawa, chercheur en ocĂ©anographie Ă l’UniversitĂ© Udayana de Bali, ce sujet est une menace tout aussi grave que celle d’une Ă©ruption volcanique majeure, Ă laquelle Bali est confrontĂ©e depuis deux mois — Ă environ 75 km de Kuta, le volcan Agung crache des nuages de fumĂ©e grise, ce qui a entraĂ®nĂ© l’annulation de nombreux sĂ©jours touristiques et le dĂ©placement des dizaines de milliers d’habitants vivant près du cratère.

« Les dĂ©chets dĂ©rangent les touristes d’un point de vue esthĂ©tique mais le problème du plastique est bien plus grave que cela: des microplastiques peuvent contaminer les poissons qui, s’ils sont mangĂ©s par des humains, peuvent provoquer des problèmes de santĂ© comme le cancer », explique le chercheur.

Pour lutter contre ce flĂ©au, l’IndonĂ©sie a rejoint la quarantaine de pays qui participent Ă la campagne de l’ONU « OcĂ©ans propres » lancĂ©e dĂ©but 2017 pour lutter contre les dĂ©chets marins.

Le gouvernement indonĂ©sien s’est engagĂ© Ă rĂ©duire les dĂ©chets en plastique marins de 70% d’ici Ă 2025. Il entend augmenter le recyclage des dĂ©tritus – quasi inexistant pour le moment -, lancer des campagnes de nettoyage et rĂ©duire l’utilisation des sacs en plastique dans le commerce de dĂ©tail.

Pour M. Hendrawa, il faudrait mĂŞme « interdire les sacs en plastique dans les magasins » et mobiliser mieux la population: « le gouvernement central devrait accentuer la campagne visant Ă rĂ©duire l’utilisation d’emballages en plastique ».

A Bali, lĂ aussi, le gouvernement rĂ©gional « devrait allouer plus de fonds budgĂ©taires pour sensibiliser le public Ă la protection des cours d’eau et Ă la nĂ©cessitĂ© de ne pas y jeter de dĂ©chets », estime M. Hendrawa.