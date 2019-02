À la découverte de Cebio Soukou !

La légion étrangère du football béninois ne cesse de s’agrandir chaque fois. Plusieurs joueurs, d’origine béninoise, font la fierté de leur souche, dans les championnats en Europe. Le talentueux Cebio Soukou, s’y retrouve. Ce dernier fait ses preuves en Bundesliga 3 (équivalent de la troisième division allemande) au sein du club au Nord de l’Allemagne, Hansa Rostock. Le Béninois est beaucoup apprécié par les supporteurs de son club dont la majorité adore le paris sportif.

Qui est Cebio Soukou ?

Cebio Soukou est né en Allemagne à Bochum, le 02 Octobre 1992. Il est un milieu de terrain pouvant jouer au poste de meneur, de récupérateur et même celui d’animateur sur les côtés. Haut de ses 1,86 mètres, il est un homme important dans son club. Il présente de très bonnes statistiques avec 9 buts en 22 matchs toutes compétitions confondues pour deux passes décisives.

Ses débuts

Le jeune Cebio intègre, à l’âge de 7 ans, en 1999, l’Académie de la Jeunesse de Bochum. Après plusieurs années de formation dans cette académie, il signa dans l’équipe première en 2011 où il évolue en championnat amateur (Régionalliga) avec Bochum II pour le compte de la saison 2011-2012. Il joua 11 matches pour 253 minutes de jeu. En Juillet 2012, Cebio Soukou signa pour Rot Weiss Essen.

Il y fit ses preuves pendant 4 saisons. En 2012 – 2013 il a joué 25 matches pour 4 réalisations. En 2013-2014, il joua 73 minutes seulement dans le cadre d’un match amical et inscrit un but. Cette longue absence s’explique par une blessure au genou contractée par le joueur en Août 2013 et qui l’avait éloignée des pelouses 13 mois durant. Les médecins pensaient même qu’il ne reviendrait plus jamais sur les rectangles verts.

Mais le jeune Cebio, persévérant, revient en force lors de la saison 2014 – 2015 où il joua 18 matches pour 4 buts. La saison suivante, c’est à dire en 2015-2016, il joua 14 matches (13 en championnat et 1 en Coupe d’Allemagne) pour trois réalisations. Outre ces principales rencontres, Cebio Soukou a joué au total 65 matches avec Rot Weiss Essen pour 18 buts et surtout 8 passes décisives.

De Régionalliga à la D3 allemande

Après une longue quête de maturité en championnat amateur, le jeune prodigue connaîtra un championnat nettement plus relevé que le championnat précédent. Janvier 2016, il signa pour FC Erzgebirge Aue. Il joua pour le compte de la saison 2016 -2017, 19 matches pour 2 réalisations et 7 passes décisives. Cette performance a contribué à la montée de son club en Bundesliga 2, le 10 Mai 2016. Pour sa première saison en D2 allemande, il joua 31 matches pour 3 buts et 3 passes décisives.

Pour cette saison en cours, après son premier but lors de la journée inaugurale, Cebio a contracté une blessure aux ischios jambiers qui a empiété sur toute sa saison. Il a rejoint la, troisième division pour faire ses preuves et gagner surtout en maturité.

Des qualités XXL !

Cebio Soukou est un fin technicien. Il est doué d’une grande agilité en milieu de terrain. Très rapide, Soukou est aussi très altruiste car distributeur de caviar pour les attaquants.

Il a dit « oui » pour le Bénin !

Approché par le sélectionneur national, Cebio Soukou a donné son accord pour défendre les couleurs nationales. Il a été notamment convoqué pour le match contre la Gambie entrant dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN Égypte 2019. Il n’a pas pu jouer car des problèmes administratifs étaient d’actualités. Il serait par contre opérationnel pour la rencontre cruciale contre les Éperviers du Togo, le 24 Mars prochain. Est-ce la première de Soukou ? L’avenir nous édifiera.