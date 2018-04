A la tÃªte de FO, Pascal Pavageau veut « rÃ©habiliter » le syndicalisme

Le futur numĂ©ro un de FO, Pascal Pavageau, condamne la « logique d’individualisation » de la sociĂ©tĂ© prĂ´nĂ©e selon lui par Emmanuel Macron et se prĂŞte Ă rĂŞver d’une « rĂ©habilitation » du syndicalisme, dans un entretien Ă l’AFP.

Celui qui doit ĂŞtre Ă©lu le 27 avril secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de Force ouvrière, prĂ©cise d’emblĂ©e qu’il n’est pas franc-maçon et n’appartient Ă aucun parti. Une façon pour lui de marquer une distance avec Jean-Claude Mailly, Ă la tĂŞte du troisième syndicat français depuis 2004.

« Je veux incarner l’indĂ©pendance, ce qui est un changement depuis la crĂ©ation » de FO en 1948, après une scission avec la CGT: tous les secrĂ©taires gĂ©nĂ©raux de FO Ă©taient adhĂ©rents du parti socialiste.

La ligne de ce presque quinqua issu de la fonction publique? Celle de FO « historique », c’est-Ă -dire « nĂ©gocier Ă chaque fois qu’on peut le faire car la nĂ©gociation est un rapport de force, un bras de fer intense ».

Et ensuite? « Pas d’Ă©tat d’âme » Ă aller Ă la contestation, qui va de l’action en justice Ă la grève et Ă la manifestation.

Approuvant la convergence des luttes prĂ´nĂ©e par la CGT, il lui prĂ©fère le terme « unitĂ© d’action ». Mais elle « ne s’improvise pas et se prĂ©pare ».

Le terrain semble propice, selon lui. « De plus en plus de travailleurs et de citoyens sont d’accord pour dire que la vision de Macron du nouveau monde oĂą on est tous livrĂ©s Ă nous-mĂŞmes, tous autoentrepreneurs, ne correspond pas Ă l’esprit d’une RĂ©publique d’Ă©galitĂ© des droits ».

– « Bombes Ă fragmentation » –

Plus globalement, il critique la « logique d’individualisation » prĂ´nĂ©e selon lui par le prĂ©sident de la RĂ©publique Ă l’opposĂ© de sa propre vision, fondĂ©e sur le « droit collectif, l’Ă©galitĂ© des droits et les valeurs rĂ©publicaines ».

Il est « frontalement contre » le compte personnel d’activitĂ© (CPA), mis en place sous François Hollande et qui, selon lui, « suit une logique de dĂ©vitalisation des droits collectifs et d’individualisation des droits que je ne partage absolument pas ».

Plus gĂ©nĂ©ralement, « lorsqu’on obtient de nouveaux droits » dans une entreprise, une branche ou en interprofessionnel, il est « de la responsabilitĂ© de la puissance publique de les Ă©tendre ou de les gĂ©nĂ©raliser pour garantir l’Ă©galitĂ© des droits ».

Le futur leader voit comme un « autoritarisme primaire », « quasi dictatorial » le fait que pour la rĂ©forme de la formation professionnelle, l’exĂ©cutif n’ait pas pris en compte le refus unanime des syndicats de transformer l’unitĂ© de mesure du compte personnel de formation (CPF), en euros plutĂ´t qu’en heures.

Et raille « le big bang » de la formation professionnelle promis par Muriel PĂ©nicaud avec cette rĂ©forme qui doit ĂŞtre prĂ©sentĂ©e en conseil des ministres le 27 avril, en plein congrès de Force ouvrière. « Big bang, ça rime avec boomerang, qui peut mettre du temps Ă revenir mais revient toujours ».

Face Ă la « com’ très bien faite » et « extrĂŞmement efficace » de l’exĂ©cutif, lui envisage de moderniser celle de Force ouvrière, promettant « phrases chocs » ou prĂ©sence plus adĂ©quate sur les rĂ©seaux sociaux oĂą le syndicat « est mauvais ».

Autre mission: « essayer de rĂ©habiliter le syndicalisme dans l’esprit de chacun ». « Syndicalisme ne rime pas forcĂ©ment avec chemise arrachĂ©e ou pneu brĂ»lĂ©. C’est avant tout protĂ©ger et dĂ©fendre les collègues et les salariĂ©s », relève-t-il.

« Syndicalisme, c’est un engagement », insiste-t-il, regrettant que « sur les plateaux tĂ©lĂ©, quand on a affaire Ă un reprĂ©sentant d’une association quelconque, c’est noble et positif, mais dès qu’il s’agit d’un syndicaliste, c’est tout de suite ringard, c’est l’empĂŞcheur de tourner en rond ».

Or l’enjeu est crucial car « les digues du statut, des conventions collectives, du Code du travail, de la SĂ©cu sont très largement fissurĂ©es » et « le gouvernement pose des bombes Ă fragmentation sur ces digues » en vantant le « chacun pour soi, dans une logique de jungle ».

(propos recueillis par DĂ©borah Claude et Bertille Ossey-Woisard)