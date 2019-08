A l’Université de Dschang, une cérémonie pour marquer la fin de l’année académique

L’Université de Dschang a vibré vendredi dernier au rythme de la proclamation des résultats pour le compte de l’année académique 2018-2019. Par la même occasion, des prix ont été remis aux étudiants tout comme les nouveaux docteurs de l’Université ont été présenté au public.

La journée du 26 juillet 2018 restera gravée dans la mémoire de cette université considérée comme l’une des plus grande du pays en terme de superficie.

Ce vendredi aux allures festives, l’Université de Dschang a abrité dans son centre de conférence, une cérémonie de proclamation des résultats pour l’année académique qui s’achève.

La cérémonie qui a duré plus de six heures de temps, a été ponctuée par plusieurs activités parmi lesquelles la remise des récompenses aux meilleurs étudiants de chaque faculté ainsi que la remise des prix aux meilleurs entrepreneurs juniors que promeut le Centre d’Appui à la technologie, à l’innovation et à l’incubation (CATI2), l’unique incubateur de cette école.

Ainsi, Djoukouo Dassi Nadia, Dongo Vanyl et Kamgang Martial ont respectivement obtenu le premier, le deuxième et le troisième prix destiné aux entrepreneurs. Des montants d’une valeur de 2 millions FCfa, 1,6 millions et 1,4 millions leur ont été remis.

L’événement a aussi débouché sur la présentation de 183 nouveaux docteurs de l’université.

Présent à cet évènement, Momo Jean de Dieu, ministre de la Justice Garde des Sceaux a remis aux meilleurs étudiants de chaque faculté les prix décernés par Orange en tant que partenaire de l’Université.

Le mot de fin de la cérémonie a été prononcé par le Pr Tsafack Nanfosso, recteur de l’université. Prenant la parole, ce dernier a félicité tous les lauréats, les chefs d’établissement, les enseignants et le personnel pour les efforts consentis au cours de l’année académique.

L’évènement qui s’est achevé aux encablures de 17h30, s’est déroulé en présence du Pr Paul Célestin Ndembiyembé nouveau Président du conseil d’administration de l’Université ainsi que des autorités administratives de la ville de Dschang.