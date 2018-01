A Pékin, Macron salue les routes de la Soie tout en avertissant Xi Jinping

Pour sa première visite en Chine, Emmanuel Macron a saluĂ© lundi les Nouvelles routes de la soie, projet colossal d’infrastructures cher au prĂ©sident Xi Jinping, tout en le mettant en garde contre le risque d’une « nouvelle hĂ©gĂ©monie ».

Emmanuel Macron et son Ă©pouse, Brigitte, sont arrivĂ©s en fin d’après-midi Ă PĂ©kin, oĂą ils ont Ă©tĂ© reçus par le prĂ©sident Xi et son Ă©pouse pour un premier entretien, avant un dĂ®ner prĂ©vu Ă quatre. Le sommet proprement dit entre les deux hommes aura lieu mardi.

« La Chine et la France sont deux grands pays avec une histoire glorieuse », a lancĂ© le prĂ©sident chinois en souhaitant la bienvenue Ă son hĂ´te, se fĂ©licitant qu’il ait choisi la Chine pour son premier voyage en Asie.

« Nous partageons le dĂ©sir d’ĂŞtre deux dirigeants historiquement responsables et choisissons de continuer Ă promouvoir la relation entre nos deux pays », a-t-il dĂ©clarĂ©.

M. Macron a symboliquement entamĂ© lundi sa visite Ă Xian (nord), ancienne capitale de l’empire chinois qui fut le point de dĂ©part de la route de la Soie, ancienne voie commerciale remise au goĂ»t du jour par Xi Jinping pour cimenter les liaisons Ă©conomiques de la Chine, et son influence.

Ce dernier a lancĂ© en 2013 un projet colossal de construction de routes, ports, voies ferrĂ©es et parcs industriels Ă destination de l’Europe et mĂŞme au-delĂ . Cette initiative des Nouvelles routes de la Soie doit couvrir 65 pays, pour des investissements de plus de 1.000 milliards de dollars.

« Ma volontĂ© est que la France et l’Europe (…) soient au rendez-vous offert par la Chine », a assurĂ© Emmanuel Macron Ă Xian dans un long discours, alors que la France Ă©tait jusqu’ici restĂ©e prudente face Ă un projet jugĂ© parfois dangereusement expansionniste de la part de la deuxième puissance Ă©conomique mondiale.

Mais Emmanuel Macron a assorti son ralliement d’un avertissement.

« Ces routes sont en partage et elles ne peuvent ĂŞtre univoques », a-t-il lancĂ©. « Elles ne peuvent ĂŞtre les routes d’une nouvelle hĂ©gĂ©monie qui viendrait mettre en Ă©tat de vassalitĂ© les pays qu’elles traversent ».

– ‘Bataille’ climatique –

DĂ©fendant le multilatĂ©ralisme, il s’est fait le chantre d’une alliance entre l’Europe et la Chine.

« Nos destins sont liĂ©s », a-t-il estimĂ©. « L’avenir a besoin de la France, de l’Europe et de la Chine. Nous sommes la mĂ©moire du monde. Il nous appartient de dĂ©cider d’en ĂŞtre l’avenir », a assurĂ© le prĂ©sident français.

Face Ă la dĂ©cision de Donald Trump de retirer les Etats-Unis de l’Accord de Paris sur le rĂ©chauffement, M. Macron a annoncĂ© qu’il proposerait Ă Xi Jinping de « relancer la bataille climatique ».

Le prĂ©sident français, qui a offert Ă son hĂ´te un cheval de la Garde rĂ©publicaine, comme en rĂ©ponse Ă la « diplomatie du panda » chère Ă PĂ©kin, doit sĂ©journer jusqu’Ă mercredi dans la capitale chinoise.

Mardi, point fort du voyage, il doit ĂŞtre reçu de manière beaucoup plus formelle. Au programme, une visite de la CitĂ© interdite, une rencontre avec le prĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale populaire et le Premier ministre, une cĂ©rĂ©monie d’accueil, la signature d’accords et de contrats, une dĂ©claration conjointe puis un dĂ®ner d’Etat.

Les relations entre Paris et PĂ©kin ne sont nĂ©anmoins pas exemptes de points de friction. La France, qui souffre d’un dĂ©ficit commercial de 30 milliards d’euros avec la Chine, veut « rĂ©Ă©quilibrer » la relation et prĂ´ne une rĂ©ciprocitĂ© dans l’ouverture des marchĂ©s entre l’Union europĂ©enne (UE) et la Chine. Elle pousse aussi pour que l’UE contrĂ´le davantage les investissements, notamment chinois, dans les secteurs stratĂ©giques.

M. Macron est accompagnĂ© par une dĂ©lĂ©gation de plus de 50 chefs d’entreprise.

La question des droits de l’homme sera abordĂ©e en privĂ©, a assurĂ© l’ElysĂ©e. Dans un communiquĂ©, l’association Human Rights Watch demande Ă M. Macron de rĂ©clamer « publiquement » Ă Xi Jinping des amĂ©liorations sur ce front et de soulever notamment le cas de Liu Xia, la veuve du prix Nobel de la paix Liu Xiaobo dĂ©cĂ©dĂ© l’an dernier, après huit ans de dĂ©tention pour avoir rĂ©clamĂ© des rĂ©formes dĂ©mocratiques en Chine.

Mme Liu reste de facto assignée à résidence sans avoir jamais été poursuivie officiellement.