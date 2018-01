A Raqa, encore dÃ©truite et minÃ©e, des falafels redonnent le sourire aux habitants

Au pied d’un immeuble Ă la façade Ă©ventrĂ©e de Raqa, un employĂ© confectionne des boulettes de pois chiches qu’il plonge dans l’huile frĂ©missante. Dans l’ex-capitale des jihadistes en Syrie, les habitants peuvent depuis peu dĂ©guster les lĂ©gendaires « Falafels du roi ».

Conquis Ă la mi-octobre par une coalition de combattants kurdes et arabes soutenue par Washington, l’ancien bastion du groupe Etat islamique (EI) dans le nord syrien tente lentement de revenir Ă la vie.

« Cela fait bientĂ´t 15 jours qu’on a rouvert. ‘Les Falafels du roi’ sont cĂ©lèbres ici », se rĂ©jouit Ammar Qassab, le propriĂ©taire de ce petit restaurant du centre-ville oĂą se presse la clientèle.

DĂ©vastĂ©e par plusieurs mois de combats et de frappes aĂ©riennes, la mĂ©tropole qui comptait autrefois 300.000 habitants est toujours privĂ©e d’eau courante et d’Ă©lectricitĂ©.

MalgrĂ© les infrastructures ravagĂ©es et l’ocĂ©an de mines enfouies par les jihadistes, plusieurs centaines de familles ont fait le pari du retour, pour reconstruire par leurs propres moyens leur maison dĂ©truite.

« Ma joie est indescriptible quand je vois les gens revenir dans la ville et manger ici Ă nouveau », s’enthousiasme M. Qassab, 33 ans.

Il dit vendre environ 1.200 sandwichs par jour, les habitants n’ayant pas toujours une cuisine en Ă©tat pour prĂ©parer leurs repas.

– ‘Plus belle qu’avant’ –

Un petit attroupement d’hommes et de femmes attendent Ă l’entrĂ©e pour se faire servir. Le restaurant, une institution de la vie culinaire de Raqa depuis 40 ans, est restĂ© ouvert quand les jihadistes se sont emparĂ©s de la ville en 2014.

Mais il y a un an, Ă l’approche des combats, il avait fermĂ© ses portes.

Derrière son comptoir, le propriĂ©taire Ă©tale de larges galettes de pain. Il Ă©crase les falafels encore fumants, confectionnĂ©s notamment Ă partir de pois chiches et accompagnĂ©s de feuilles de salade et de tomates, avant d’arroser le tout d’une dĂ©licieuse sauce Ă base de sĂ©same.

Sur le trottoir, près des monticules de gravats qui occupent un ancien jardin public, tables et chaises ont été installées pour accueillir les clients qui mordent dans leur sandwich à pleines dents.

« J’avais 10 ans quand je suis venu ici pour la première fois », raconte Issa Ahmed Hassan, attablĂ© devant le restaurant. Il se souvient que sa famille apprĂ©ciait spĂ©cialement le lieu pour son jardin.

Ce quinquagĂ©naire aux cheveux blancs a Ă©tĂ© chassĂ© de Raqa par l’EI il y a deux ans, comme toute la communautĂ© kurde.

« Beaucoup de gens ne sont pas encore revenus. Si Dieu le veut la situation va s’amĂ©liorer et Raqa va ĂŞtre encore plus belle qu’avant ».

– ‘Grands perdants’ –

Partout dans le centre de Raqa, la vie tente de reprendre ses droits.

Un pick-up transportant des citernes remplies d’eau effectue une tournĂ©e. Certains habitants commencent Ă reconstruire les murs de leurs maisons Ă l’aide de ciment et de briques de bĂ©ton. Un vendeur de lĂ©gumes expose tomates, choux-fleurs et oranges, et chez le boulanger, une longue file d’attente se forme pour l’achat de galettes de pain.

Mais malgré ce semblant de normalité, les habitants ont du mal à contenir leur colère.

« La situation est tragique, ma maison n’est plus qu’une ruine », dĂ©plore Abdel Sattar al-Abid, 39 ans, venu reconstruire sa demeure dans la vieille ville, sans attendre les opĂ©rations de dĂ©minage.

« J’ai risquĂ© ma vie et suis entrĂ© sans faire attention aux mines. On vient de commencer les travaux », soupire ce papa de six enfants, dĂ©nonçant l’inaction des autoritĂ©s locales.

« Les citernes nous apportent de l’eau mais on ne sait mĂŞme pas d’oĂą elle vient », dĂ©serpère-t-il.

Imane al-Faraj, 40 ans, est rentrée il y a trois semaines pour retrouver, elle aussi, sa maison en ruine.

« Il ne reste qu’une seule pièce. Je l’ai rĂ©parĂ©e et installĂ© une porte, et c’est lĂ qu’on habite tous », dĂ©plore cette mère de huit enfants, le visage en partie dissimulĂ© par un voile ocre.

Un peu plus loin, un stand improvisé de carburant a fait son apparition, permettant aux habitants de faire fonctionner des chauffages de fortune.

« Nous sommes les grands perdants de cette guerre », lâche IsmaĂŻl Amr, 45 ans, alors qu’il observe sa maison dĂ©truite depuis sa moto, le visage couvert de poussière.

« Il ne nous reste plus que destructions, mines, faim et pauvretĂ©. Tout ce qu’on a perdu ne sera jamais remplacé ».