A Rome, un nouveau mini-sommet du sud de l’UE face au défi migratoire

Les dirigeants de sept pays du sud de l’Union europĂ©enne se retrouvent mercredi soir Ă Rome pour afficher leur unitĂ© et Ă©voquer une nouvelle fois le dĂ©fi migratoire auquel beaucoup d’entre eux sont confrontĂ©s.

Les chefs d’Etat ou de gouvernement des pays participants (Italie, France, Espagne, Portugal, Grèce, Chypre et Malte) sont attendus pour une courte rĂ©union Ă 19H00 (18H00 GMT), suivie d’une confĂ©rence de presse commune puis d’un dĂ®ner de travail.

Il s’agit de la quatrième rencontre sous ce format, initiĂ© en septembre 2016 par le Premier ministre grec Alexis Tsipras. Deux autres rĂ©unions ont suivi en 2017, Ă Lisbonne en janvier et Ă Madrid en avril.

Au menu des discussions: l’avenir de la zone euro, la promotion d’une vision protĂ©geant la croissance, l’emploi et les investissements, la prĂ©paration des Ă©lections europĂ©ennes de 2019 avec les listes transnationales et le projet du prĂ©sident français Emmanuel Macron de consultations populaires… et surtout la situation migratoire.

Pour l’Italie, l’annĂ©e 2017 a Ă©tĂ© celle d’un tournant: le pays est passĂ© d’un flux toujours plus massif au premier semestre aux prĂ©mices d’une immigration choisie, au prix d’accords controversĂ©s en Libye qui ont limitĂ© les arrivĂ©es Ă 119.000, soit 35% de moins qu’en 2016.

En Espagne en revanche, des Algériens et des Marocains sont venus grossir les arrivées sur les côtes, passées de 6.000 en 2016 à près de 23.000 migrants en 2017.

En Grèce, l’accord entre l’Union europĂ©enne et la Turquie a limitĂ© le nombre d’arrivĂ©es Ă 28.800 personnes, soit six fois moins qu’en 2016.

Parallèlement, le nombre de migrants morts et disparus en mer Méditerranée est passé de près de 5.000 en 2016 à 3.116 en 2017, pour la plupart au large de la Libye, où le taux de mortalité reste relativement constant, autour de 1 pour 40.

Mais au-delĂ du secours en mer, la gestion des demandeurs d’asile pendant les longues procĂ©dures d’examen est un vĂ©ritable dĂ©fi pour certains pays.

– Meilleure rĂ©partition –

La Grèce compte plus de 50.000 migrants et réfugiés, dont 14.000 entassés dans les camps surchargés des îles de la mer Egée.

En Italie, les autoritĂ©s ont cessĂ© de communiquer sur le nombre de demandeurs d’asile hĂ©bergĂ©s dans ses centres d’accueil.

Le dernier chiffre disponible approchait les 200.000 au printemps, et malgrĂ© la multiplication des petites structures propices Ă l’intĂ©gration, des dizaines de milliers de personnes meurent d’ennui dans de grands centres, alimentant une mĂ©fiance rĂ©ciproque qui fait de l’immigration un argument privilĂ©giĂ© des partis populistes ou d’extrĂŞme droite Ă l’approche des Ă©lections lĂ©gislatives du 4 mars.

En Espagne, ce sont les centres de rĂ©tention vĂ©tustes oĂą les migrants en situation irrĂ©gulière sont placĂ©s avant d’ĂŞtre expulsĂ©s qui font polĂ©mique. Et comme la place y manque, près de 500 personnes ont Ă©tĂ© enfermĂ©es dans une prison en Andalousie, oĂą un AlgĂ©rien a Ă©tĂ© trouvĂ© mort pendu dans sa cellule le 29 dĂ©cembre.

Dans ce contexte, le sud de l’UE continue de plaider pour une meilleure rĂ©partition de la charge migratoire au sein de l’Union europĂ©enne. Athènes demande ainsi rĂ©gulièrement d’intĂ©grer les Irakiens et les Afghans dans les procĂ©dures de relocalisation.

« L’Italie ne peut plus continuer Ă payer pour tout le monde, en termes financiers comme en termes d’effort politique », a encore martelĂ© le ministre italien des Finances, Pier Carlo Padoan, lundi Ă Bruxelles.

Son collègue de l’IntĂ©rieur, Marco Minniti, artisan des accords — saluĂ©s Ă Bruxelles — avec les autoritĂ©s et les milices libyennes pour empĂŞcher les migrants de prendre la mer, a prĂ©venu que l’UE devait Ă©galement participer au volet humanitaire de la politique italienne.

Trois jours avant NoĂ«l, l’Italie a ainsi Ă©tĂ© la première Ă accueillir un groupe de 162 rĂ©fugiĂ©s Ă©thiopiens, somaliens et yĂ©mĂ©nites arrivĂ©s en avion directement de Libye. Selon M. Minniti, 10.000 rĂ©fugiĂ©s devraient suivre en 2018, Ă condition qu’ils soient rĂ©partis au sein de l’UE.

Avec la hausse record des demandes d’asile aussi en France, le sujet devrait rester au menu des rencontres bilatĂ©rales que M. Macron, qui va prolonger son sĂ©jour Ă Rome, aura aussi jeudi avec les dirigeants italiens.