A Saint-PÃ©tersbourg, les entrÃ©es d’immeuble d’Ã©poque font la joie des curieux

Richement dĂ©corĂ©es ou dĂ©laissĂ©es par le temps, souvenir d’une Ă©poque rĂ©volue et parfois idĂ©alisĂ©e, de nombreuses entrĂ©es d’immeuble de Saint-PĂ©tersbourg, l’ancienne capitale des tsars de Russie, suscitent aujourd’hui l’intĂ©rĂŞt de plus en plus de curieux.

Des visites guidĂ©es organisĂ©es par un groupe d’amateurs font dĂ©couvrir tous les weekends ce patrimoine architectural restĂ© longtemps ignorĂ© du temps de l’Union soviĂ©tique.

« C’est très insolite qu’une visite comme celle-ci vous plonge dans une ambiance d’une autre Ă©poque », explique Natalia Gavrilova, venue avec une amie admirer le vaste hall d’un immeuble de rapport qui appartenait Ă un marchand au dĂ©but du 20e siècle.

« Regardez ces carreaux de cĂ©ramique, ils ont l’air tout neufs », s’enthousiasme le guide, Kirill PolejaĂŻev, entourĂ© de moulures et de mĂ©daillons d’Ă©poque, qui ornent les murs de l’entrĂ©e du bâtiment, situĂ© non loin de la cĂ©lèbre Perspective Nevski.

Une autre entrĂ©e, celle d’un sombre immeuble de la rue SovietskaĂŻa, frappe par sa lumineuse dĂ©coration de style moderne: des carreaux de cĂ©ramique aux couleurs azurs, portes en bois sculptĂ©es, et dessins de fleurs ornant les murs et le plancher.

Dans un autre immeuble, peu de traces ont Ă©tĂ© conservĂ©es du faste d’antan. Les lambris en chĂŞne ne recouvrent plus qu’une partie des murs: ceux qui ont survĂ©cu au siège de Leningrad, lorsque la deuxième ville de Russie Ă©tait encerclĂ©e par les Allemands et que les habitants brĂ»laient tout ce qu’ils trouvaient pour se rĂ©chauffer.

« Il faut faire preuve d’imagination pour se rendre compte Ă quel point cette entrĂ©e Ă©tait riche et luxueuse », regrette Kirill PolejaĂŻev.

Saint-Petersbourg, surnommĂ©e la « Venise du nord » grâce Ă ses nombreux canaux, affiche un patrimoine architectural divers, allant du baroque au nĂ©oclassicisme le plus pur.