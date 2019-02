Abdelaziz Bouteflika: une santé extrêmement précaire

Le président algérien Abdelaziz Bouteflika, 81 ans, a une santé extrêmement précaire, multipliant les séjours hospitaliers, notamment en France, depuis plus de dix ans.

Dimanche, l’agence officielle APS a annoncé que M. Bouteflika briguerait un cinquième mandat lors de la présidentielle du 18 avril.

Au pouvoir depuis 1999, Abdelaziz Bouteflika a été très affaibli par un accident vasculaire cérébral (AVC) en 2013, qui a affecté sa mobilité et son élocution. Il se déplace en fauteuil roulant et ne fait plus que de très rares apparitions publiques.

– Hospitalisations au Val-de-Grâce –

Du 26 novembre au 17 décembre 2005, M. Bouteflika séjourne à Paris, au Val-de-Grâce, un établissement dépendant du ministère de la Défense et accueillant périodiquement des responsables étrangers et français.

Son hospitalisation est marquée par un secret quasi-total, un seul bulletin médical algérien révélant qu’il avait été opéré d’un « ulcère hémorragique au niveau de l’estomac ».

Il passe ensuite deux semaines de convalescence dans un palace parisien avant de regagner Alger.

Du 19 au 21 avril 2006, il de nouveau est hospitalisé au Val-de-Grâce pour des « examens post-opératoires ».

Du 27 avril au 16 juillet 2013, le président algérien est hospitalisé durant 80 jours à Paris à la suite d’un AVC, d’abord au Val-de-Grâce puis à l’Institution nationale des Invalides, spécialisée dans la prise en charge du grand handicap.

Dans un bulletin de santé rendu public le 11 juin, ses « médecins accompagnateurs » réaffirment que M. Bouteflika avait eu un AVC le 27 avril « sans retentissement sur ses fonctions vitales » et qu’il observait une « période de réadaptation fonctionnelle ».

Du 13 au 16 janvier 2014, il effectue des examens médicaux au Val-de-Grâce. Le 17 avril, pour sa première apparition publique depuis mai 2012, il vote en fauteuil roulant lors de la présidentielle qu’il remporte.

– Examens médicaux à Grenoble –

Du 13 au 15 novembre 2014, il est brièvement hospitalisé dans un hôpital de Grenoble, dans un service de cardiologie et maladie vasculaire, selon le quotidien régional français Le Dauphiné Libéré.

Le 3 décembre 2015, la présidence annonce que M. Bouteflika s’est rendu en France pour une « courte visite privée » durant laquelle il effectue des « contrôles médicaux périodiques ».

Selon des sources concordantes en France, il est entré au groupe hospitalier mutualiste de Grenoble, où il a déjà effectué un court séjour en novembre 2014. Son cardiologue, auparavant à l’hôpital du Val-de-Grâce, travaille dans cette clinique.

Du 24 au 29 avril 2016, M. Bouteflika effectue « des contrôles médicaux périodiques » à Genève, selon la présidence. Son état de santé fait l’objet de spéculations, après la diffusion le 10 avril d’une photo tweetée par le Premier ministre français Manuel Valls, où il semble très affaibli.

Du 7 au 15 novembre, il effectue un contrôle médical « périodique » à Grenoble, selon la présidence.

Le 20 février 2017, la présidence annonce le report de la visite de la chancelière allemande Angela Merkel en Algérie à cause de « l’indisponibilité temporaire » de M. Bouteflika due à une « bronchite aigüe ». Le 4 mai, le président effectue une apparition publique pour voter –en fauteuil roulant– aux législatives.

Du 27 août au 1er septembre 2018, il effectue des « contrôles médicaux périodiques » à Genève, indique la présidence, sans autres précisions.

Le 3 décembre 2018, la présidence annonce qu’il n’a pu recevoir à Alger le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane en raison d’une « grippe aiguë ».

Depuis son AVC, le chef d’Etat algérien ne s’exprime plus en public.