Abuja réfléchit sur l’adoption rapide d’une loi sur le pétrole

Le vice-président, Yemi Osinbajo a déclaré que la présidence de la république travaille en étroite collaboration avec l’Assemblée nationale pour l’adoption rapide du projet de loi sur la gouvernance de l’industrie pétrolière (PIGB).Il s’exprimait mardi dans son discours d’ouverture de la 18e conférence internationale biennale sur la sécurité sanitaire et l’environnement (HSE), organisée par le ministère des Ressources pétrolières (DPR) à Lagos.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec l’Assemblée nationale pour assurer son adoption en temps opportun », a-t-il dit.

Il a affirmé que les réformes proposées dans le PIGB « reflètent notre volonté collective de pérenniser la transparence et la durabilité des opérations pétrolières et gazières au Nigeria pour permettre au pays de d’atteindre enfin le plein potentiel de ses ressources en hydrocarbures ».

« En tant qu’acteurs de l’industrie pétrolière et gazière, je suis convaincu que vos délibérations déboucheront sur des politiques et des idées importantes qui guideront le gouvernement dans la formulation de politiques visant au développement durable de nos ressources pétrolières et gazières », a déclaré le vice-président, Yemi Osinbajo.