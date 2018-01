Abus sexuels dans le foot anglais: l’ex-entraîneur Bennell plaide coupable

L’ancien entraĂ®neur de football anglais Barry Bennell, accusĂ© de viols, tentatives de viols et agressions sexuelles sur des adolescents, a plaidĂ© coupable lundi pour six chefs d’accusation Ă l’ouverture de son procès aux assises de Liverpool.

AgĂ© de 63 ans, Barry Bennell est apparu via vidĂ©o-confĂ©rence Ă l’audience. Il doit rĂ©pondre de 55 infractions, des agressions prĂ©sumĂ©es sur douze garçons mineurs commises entre 1979 et 1991. Il plaide coupable pour six accusations d’attentat Ă la pudeur.

Bennell a entraĂ®nĂ© des Ă©quipes de jeunes dans plusieurs clubs anglais dont celui de Crewe Alexandra (aujourd’hui en 4e division), Manchester City et Stoke City.

Ce scandale de pĂ©dophilie dans le football anglais a Ă©clatĂ© Ă la mi-novembre 2016 après des rĂ©vĂ©lations d’un ancien joueur du club de Crewe Alexandra qui a racontĂ© son calvaire au quotidien The Guardian.