Accord entre Maputo et Lisbonne sur le transport maritime

Le Mozambique et le Portugal ont signé, jeudi, un accord de coopération dans le domaine du transport maritime.Le document a été signé par le ministre mozambicain des Transports, Carlos Mesquita, et le ministre portugais des Affaires maritimes, Ana Pala Vitorino, lors d’une cérémonie à laquelle ont participé le président mozambicain Filipe Nyusi et le Premier ministre portugais António Costa.

Selon M. Mesquita la coopération portera sur l’administration et la sécurité maritime, les services maritimes, les technologies et le système d’information sectoriel, ainsi que sur la construction d’infrastructures portuaires et la protection de l’environnement marin.

Mme Vitorino a quant à elle, souligné que la promotion de l’innovation du transport maritime et la gestion des ports sont des domaines clés de la coopération entre les deux pays.

Elle a dit que 90% du transport de marchandises dans le monde est effectué par le biais du transport maritime, et que le Portugal et le Mozambique ont un avantage compétitif dans ce domaine car jouissant tous les deux de positions géostratégiques très importantes.