Accord nucléaire: l’Iran met en garde contre une sortie des Etats-Unis

L’Iran a mis en garde lundi la communautĂ© internationale sur une possible sortie des Etats-Unis de l’accord sur le nuclĂ©aire iranien, Ă quelques jours d’une dĂ©cision amĂ©ricaine liĂ©e Ă ce dossier.

« La communautĂ© internationale doit se prĂ©parer Ă une possible sortie des Etats-Unis de l’accord nuclĂ©aire d’ici quelques jours », a dĂ©clarĂ© le vice-ministre iranien des Affaires Ă©trangères, Abbas Araghchi, l’un des principaux nĂ©gociateurs de cet accord, citĂ© par l’agence officielle iranienne Irna.

« Nous nous sommes préparés à tous les scénarios », a dit M. Araghchi.

L’accord de juillet 2015 conclu entre l’Iran et le Groupe des Six (Allemagne, Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni et Russie) a permis de lever une partie des sanctions internationales imposĂ©es Ă l’Iran en Ă©change de garanties apportĂ©es par la RĂ©publique islamique sur le caractère exclusivement civil de son programme nuclĂ©aire.

Le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump dĂ©nonce rĂ©gulièrement l’accord et a refusĂ© Ă la mi-octobre de le « certifier » en le qualifiant de « l’un des pires » jamais conclus par les États-Unis.

M. Trump avait nĂ©anmoins acceptĂ© de renouveler la suspension des sanctions amĂ©ricaines contre le programme nuclĂ©aire de l’Iran et a jusqu’Ă vendredi pour dire s’il souhaite continuer sur cette voie ou non.

La rĂ©ponse de l’Iran sera « appropriĂ©e et lourde (…) les États-Unis vont certainement le regretter » s’ils sortent de l’accord, a prĂ©venu de son cĂ´tĂ© le porte-parole de la diplomatie iranienne Bahram Ghassemi lors d’une confĂ©rence de presse.

Selon M. Ghassemi, le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, doit se rendre en Europe d’ici Ă la fin de la semaine pour des consultations avec ses homologues français, allemand et britannique et Federica Mogherini, reprĂ©sentante en chef de la diplomatie europĂ©enne.

M. Zarif a démenti les informations selon lesquelles les discussions allaient porter sur les récents troubles qui ont fait 21 morts en Iran en les qualifiant de « sans fondement ».

« Nous sommes convenus, vu l’importance de l’accord nuclĂ©aire et la politique destructive des Etats-Unis, d’avoir des consultations entre l’Iran et les trois pays europĂ©ens », a dĂ©clarĂ© M. Zarif, selon l’agence officielle Irna.

Dimanche soir, le ministre des Affaires Ă©trangères allemand, Sigmar Gabriel, avait en revanche dĂ©clarĂ© sur la chaĂ®ne de tĂ©lĂ©vision allemande ZDF que l’Union europĂ©enne avait dĂ©cidĂ© d’inviter M. Zarif Ă Bruxelles, « si possible la semaine prochaine », pour parler des manifestations contre la vie chère et le pouvoir qui ont eu lieu en Iran du 28 dĂ©cembre au 1er janvier.