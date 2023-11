Accord OEACP-UE : le Cameroun a signé

Le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Alamine OUSMANE MEY, Coordonnateur du Partenariat Cameroun-Union Européenne a procédé à la signature de cet Accord, pour le compte du Cameroun.

Une quarantaine de pays membres de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), ont signé ce 15 novembre 2023 avec l’Union Européenne (UE), le nouvel Accord de Partenariat qui régira le cadre de coopération entre les deux parties, au cours des vingt prochaines années. Alamine Ousmane Mey y a pris part pour le compte du Cameroun.

La cérémonie officielle de signature de cet Accord s’est déroulée au Multipurpose Gym Tuanaimato d’APIA, en présence du Premier Ministre des SAMOA. Un grand moment de portée historique qui a permis à Fiame Naomi Mata’afa, de souhaiter que le nouvel Accord de Partenariat signé le 15 novembre 2023, soit véritablement un instrument qui viendra renforcer la capacité des pays de l’OEACP et de l’Union Européenne à relever les défis mondiaux et à promouvoir une prospérité partagée.

Le nouvel Accord vise en effet à instaurer un partenariat politique renforcé entre les Etats membres de l’Organisation des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) et l’Union Européenne (UE), afin de réaliser des résultats mutuellement bénéfiques dans des domaines d’intérêt commun et interdépendants, sur la base des valeurs partagées.

Afin d’éradiquer la pauvreté, l’Accord de SAMOA couvre plusieurs domaines prioritaires stratégiques selon le ministère de l’Economie. A savoir : la croissance et le développement économique inclusif et durable; le développement humain et social ; les droits de l’homme, la démocratie et la gouvernance ; la durabilité environnementale et le changement climatique ; la paix et la sécurité et les migrations et la mobilité.

Le Minepat souligne que les objectif de cet Accord sont les suivants : promouvoir, protéger et réaliser les droits de l’homme, les principes démocratiques, l’Etat de droit et la bonne gouvernance en accordant une attention particulière à l’égalité homme-femme ; bâtir des Etats et des sociétés pacifiques et résilients, en remédiant aux menaces actuelles et nouvelles pour la société ; mobiliser l’investissement, appuyer le commerce et promouvoir le développement du secteur privé, afin de parvenir à une croissance durable et inclusive et de créer des emplois décents pour tous.

Aussi, promouvoir le développement humain et social, notamment en ce qui concerne l’éradication de la pauvreté et des inégalités; mettre en œuvre une approche globale et équilibrée pour la migration et lutter contre le changement climatique, protéger l’environnement et assurer la gestion durable des ressources naturelles.