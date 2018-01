Accord sur la construction d’une voie ferrée Rwanda-Tanzanie

Les prĂ©sidents tanzanien John Magufuli et rwandais Paul Kagame ont conclu un accord dimanche sur la construction d’une voie ferrĂ©e de 400 km entre leurs deux pays, a annoncĂ© le chef de l’Etat tanzanien, selon lequel les travaux devraient dĂ©buter en 2018.

La construction de ce tronçon s’inscrit dans un projet plus large de dĂ©veloppement et de rĂ©novation du rail en Tanzanie Ă partir du port de Dar es Salaam, sur l’ocĂ©an Indien, et doit permettre de favoriser les Ă©changes commerciaux avec le Rwanda, pays enclavĂ© qui ne dispose pas de la moindre voie ferrĂ©e.

Ce projet ferroviaire doit Ă©galement concurrencer un projet similaire entrepris au Kenya, qui a pour but de relier le port de Mombasa, le plus important d’Afrique de l’Est, Ă l’Ouganda et au Rwanda, notamment.

« Nous nous sommes mis d’accord de construire le plus tĂ´t possible un chemin de fer reliant Isaka (nord de la Tanzanie) Ă Kigali », capitale du Rwanda, a dĂ©clarĂ© John Magufuli lors d’un point de presse Ă Dar es Salaam, Ă l’issue d’une rencontre avec son homologue rwandais.

« Nous allons, durant l’annĂ©e en cours, procĂ©der Ă l’ouverture des travaux de construction », a-t-il ajoutĂ©, assurant qu’une Ă©tude de faisabilitĂ© avait dĂ©jĂ Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e. « Nous venons de donner instruction Ă nos ministres concernĂ©s de se rĂ©unir dans un dĂ©lai ne dĂ©passant pas deux semaines Ă partir d’aujourd’hui, au sujet du dĂ©tail des coĂ»ts ».

Selon M. Magufuli, cette voie ferrĂ©e permettra non seulement d’accroĂ®tre les Ă©changes commerciaux entre le Rwanda et la Tanzanie, mais aussi avec l’est de la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo et avec les pays de la CommunautĂ© d’Afrique de l’Est.