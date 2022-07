Accord sur la vente de Guinness Cameroun

Diageo annonce avoir accepté de vendre Guinness Cameroun S.A., sa brasserie au Cameroun, à Castel.

CASTEL VA ACQUÉRIR Guinness Cameroun S.A.

Cette opération comprend :

des accords de production et de distribution de Guinness au Cameroun au niveau national avec la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun (SABC), une filiale de Castel.

une augmentation de la capacité de production et de distribution pour poursuivre la croissance de Guinness™ au Cameroun.

une collaboration étroite de SABC (CASTEL) et GCSA (DIAGEO) dans les mois à venir pour assurer une transition fluide et la poursuite des projets Guinness ™.

La vente est toutefois soumise aux approbations réglementaires et concurrentielles locales.

Une revue stratégique des options pour soutenir la croissance continue de Guinness au Cameroun a identifié des contraintes de capacité au niveau local. Cet accord fournit donc une plateforme solide pour Guinness, à la fois dans la production et la distribution, via les cinq sites de production de SABC et son réseau de distribution national.

Le marketing de Guinness au Cameroun continuera d’être géré par la Guinness Global Brand Team, qui définira la stratégie avec les ressources dédiées de Diageo en local et en collaboration avec SABC.

Dayalan Nayager, président de Diageo Africa, a commenté la nouvelle en ces termes : « Au vu des fortes performances de Guinness, ses besoins dépassent les capacités de sa brasserie actuelle de Douala. Grâce à ce nouvel accord, la marque bénéficiera de capacités de production et de distribution accrues. Elle continuera à faire partie de la famille Guinness au niveau mondial grâce à une supervision directe du marketing. Nous souhaitons que cet accord avec Castel permette de libérer encore plus son potentiel, tout en préservant l’inimitable goût Guinness à travers le Cameroun ».

Gil Martignac pour Castel a noté : « Depuis sa création, Castel n’a cessé d’être en mouvement. L’acquisition de Guinness Cameroun est un nouveau jalon dans l’histoire de son développement, en Afrique comme au Cameroun où il est solidement implanté et sert des millions de clients à travers des marques iconiques. Cette acquisition lui permet d’étendre son portefeuille au marché stratégique de la bière brune et renforce le partenariat historique avec Diageo dans de nombreux autres marchés. Guidé par sa soif d’entreprendre, Castel poursuit ainsi sa dynamique de croissance et son engagement à entretenir la vitalité économique et sociale du continent africain. »

Andrew Ross, directeur général de GCSA, a ajouté : « Guinness a une longue et belle histoire au Cameroun, la marque ayant continué à gagner en popularité au cours des dernières années. Cette vente signe la prochaine étape de la croissance de Guinness. Nous pouvons tous être fiers de l’impact que la marque a eu dans les communautés et auprès des consommateurs. Diageo se réjouit de travailler en étroite collaboration avec SABC pour garantir un avenir encore plus fort, plus inclusif et

plus positif pour Guinness au Cameroun. Nous souhaitons également féliciter et remercier nos collaborateurs de Guinness Cameroun pour le travail remarquable qu’ils ont accompli pour amener Guinness là où elle est aujourd’hui. Ils peuvent être immensément fiers du chemin parcouru,de ce à quoi ils ont participé, de ce qu’ils ont développé et de ce qui va se poursuivre avec Castel. »

Le Directeur Général de SABC, Stéphane Descazeaud, a indiqué : « Nous sommes impatients de travailler avec les employés de GCSA et d’intégrer les boissons Guinness dans notre portefeuille. Nous sommes convaincus que la marque Guinness bénéficiera rapidement du maillage territorial de SABC ainsi que de son savoir-faire en matière d’offre de produits de haute qualité. L’intégration de GCSA au sein de SABC sera soutenue par un solide plan d’investissement visant à améliorer les capacités de production et de remplissage de toutes nos usines. Cette nouvelle entité consolidée continuera à promouvoir et à développer notre stratégie d’approvisionnement local. »

Sous réserve des approbations nécessaires en matière de concurrence, la vente devrait être finalisée plus tard en 2022.