Malgré les récentes baisses de prix, Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co. se négocient par milliards. Vous trouverez ici ce à quoi les investisseurs doivent faire attention lorsqu’ils achètent de la crypto-monnaie – via une application, en Allemagne, avec PayPal.

Bitcoin, Ethereum et autres crypto-monnaies sont-ils à nouveau en hausse ? Après le crash de la crypto-monnaie Terra ainsi que la hausse de l’inflation et les augmentations associées des taux d’intérêt directeurs ont causé des problèmes aux monnaies numériques, presque toutes les pièces ont pu se redresser quelque peu ces dernières semaines. Comment les investisseurs se lancent-ils ? On vous explique comment vous pouvez acheter une crypto-monnaie via une application, Paypal ou auprès d’un courtier.

Qu’est-ce qu’une crypto-monnaie ?

Les crypto-monnaies sont basées sur la technologie numérique. Bitcoin, Ether et autres pièces sont des monnaies dites peer-to-peer : les transactions ont lieu entre des participants égaux et indépendants dans un réseau. Les participants à ce réseau décentralisé gèrent ensemble les transactions et génèrent eux-mêmes de nouvelles unités monétaires. La technologie de base du Bitcoin et de nombreuses autres crypto-monnaies est la blockchain : Une blockchain est un système comptable collectif qui est stocké sur un grand nombre d’ordinateurs. A chaque transaction – par exemple, lorsque quelqu’un achète ou vend une crypto-monnaie – les données correspondantes sont stockées dans la blockchain et ne peuvent plus être modifiées par la suite.

Acheter de la crypto-monnaie

Toutes les crypto-monnaies qui sont arrivées sur le marché après le Bitcoin sont désormais regroupées sous le terme Altcoins (pièces alternatives). Bien que les crypto-monnaies existent depuis plus d’une décennie maintenant, le bitcoin et les altcoins ne sont pas largement utilisés comme moyen de paiement et disponible sur bitalpha ai app. En règle générale, vous ne pouvez pas payer les achats au supermarché ou le ticket de cinéma avec une crypto-monnaie. Cependant, ce n’est pas parce que ce n’est pas techniquement possible : les crypto-monnaies sont stockées dans des porte-monnaie numériques, appelés portefeuilles, et sécurisées par un code numérique. Ce n’est pas un problème d’ouvrir le portefeuille si nécessaire et de payer sans contact dans un magasin – cela fonctionnerait aussi bien avec les crypto-monnaies qu’avec PayPal. Cependant, comme les crypto-monnaies sont soumises à de fortes fluctuations de prix, les détaillants prennent des risques relativement importants lorsqu’ils acceptent les crypto-monnaies comme moyen de paiement. Pourtant, certains – en particulier les marchands en ligne – permettent à leurs clients de payer avec Bitcoin et d’autres crypto-monnaies.

Crypto-monnaie : Stockage dans un portefeuille

Si vous souhaitez acheter du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies, vous avez besoin d’un portefeuille qui stocke la monnaie numérique. Il existe différents types de portefeuilles, de portefeuilles chauds et de portefeuilles froids. Les portefeuilles chauds sont basés sur des logiciels et connectés à Internet, ils sont donc des cibles potentielles pour les pirates. Les portefeuilles froids, en revanche, sont des supports de stockage physiques qui ne sont que temporairement connectés à un ordinateur ou pas du tout. Par conséquent, les portefeuilles froids sont le choix le plus sûr lorsque vous souhaitez acheter et vendre des crypto-monnaies. Les portefeuilles froids sont des clés USB spéciales ou d’autres supports de stockage externes que vous pouvez stocker en toute sécurité dans un coffre-fort ou à un autre endroit.

Acheter de la crypto-monnaie : App en tant qu’assistant

Diverses plateformes de trading se sont spécialisées dans le trading de crypto-monnaies. Certains offrent même la possibilité d’acheter des crypto-monnaies avec l’application. Les fournisseurs bien connus si vous souhaitez acheter et vendre des crypto-monnaies sont eToro, Binance, Coinbase. En comparant les aspects du compte de démonstration, de la sécurité, des frais, du budget minimum, des méthodes de paiement, des crypto-monnaies disponibles et de la réglementation, de nombreuses comparaisons sur Internet arrivent à la conclusion qu’eToro en particulier est bien adapté aux débutants qui souhaitent acheter des crypto-monnaies.