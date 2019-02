Acquisition de 16 navires pour le transport à Conakry (ministre)

Le Gouvernement guinéen est engagé dans un processus d’amélioration de la circulation à Conakry qui va se matérialiser par, notamment, l’arrivée, d’ici décembre 2019, de 16 navires de transport, a annoncé le ministre des Transports.Selon Aboubacar Sylla, qui s’exprimait, lundi soir à Conakry, lors d’une conférence de presse portant sur les 8 ans de gouvernance du président guinéen, Alpha Condé, le contrat d’acquisition de ces embarcations a déjà été signé avec une entreprise ivoirienne qui exploite la Société lagunaire d’Abidjan.

« C’est un contrat signé en BOT (Build Operates Transfer) et pour lequel l’Etat se contente tout simplement de s’assurer que les normes et standards sont respectés et que les tarifs pratiqués sont supportables par la population », a expliqué le ministre des Transports.

La mobilité urbaine dans la capitale guinéenne se fera désormais via le transport ferroviaire et le transport maritime, a-t-il dit, fustigeant la prolifération des motos-taxis et vieux véhicules qui, selon lui, occupent « nos voies et compliquent la circulation ».