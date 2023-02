Adhésion de l’Afrique au G20: Macky Sall décroche le soutien de Paris

Les quotidiens sénégalais parvenus mercredi à APA titrent sur une diversité de sujets dominés par le tête-à-tête entre Emmanuel Macron et Macky Sall en France et la qualification du Sénégal en finale du Championnat d’Afrique des nations (Chan).Le Quotidien évoque le soutien de la France pour l’adhésion de l’Afrique au G20, ce forum intergouvernemental annuel qui regroupe les pays les plus développés du monde. « Paris gagné pour Macky », titre le journal montrant le président sénégalais Macky Sall et son homologue français Emmanuel Macron se serrant la main au palais de l’Elysée.

« Après les Etats-Unis, le Japon, la Turquie, Macky Sall vient d’obtenir le soutien de la France pour l’adhésion de l’Union africaine (UA) – dont il est le président en exercice – au G20. En séjour dans ce pays (depuis hier), le président Sall s’est entretenu avec Emmanuel Macron sur la conjoncture internationale, le renforcement des relations entre les deux pays », souligne Le Quotidien.

Walf Quotidien note pour sa part que Macky Sall s’est livré à une « séance d’explications » avec Macron pour avoir accordé une audience, il y a quelques jours à Dakar, à l’opposante française d’extrême droite, Marine Le Pen, leader du Rassemblement national (RN). « Aux explications de Sall, rapportent nos sources, le double tombeur de Mme Le Pen aux dernières élections présidentielles françaises a rétorqué : +Je ne t’en veux pas. Tout malentendu est dissipé. J’aurais préféré qu’elle ne soit pas reçue mais ce n’est pas grave », indique le journal.

En revanche, précise Le Soleil, le « menu du tête-à-tête » entre les deux hommes a concerné « l’agenda bilatéral dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de coopération entre le Sénégal et la France ». Le quotidien national rapporte aussi que les deux chefs d’Etat ont évoqué la conjoncture internationale et « le soutien réaffirmé de la France à la candidature africaine pour un siège de membre permanent au G20 ».

Bés Bi note qu’un « gros risque » guette l’opposant Ousmane Sonko dans le procès pour diffamation intenté contre lui par le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang et qui doit s’ouvrir demain au tribunal de Dakar. « Le leader du Pastef pourrait être inéligible (pour la présidentielle 2024) en cas de condamnation », souligne le journal.

Déjà poursuivi dans une affaire de mœurs pour laquelle il est renvoyé devant la chambre criminelle, le maire de Ziguinchor (sud) avait alerté l’opinion lors de son meeting de Keur Massar, dans la banlieue dakaroise, sur la tentative du pouvoir de le rendre inéligible aux prochaines élections en utilisant la machine judiciaire. « Ils veulent maintenant passer par cette affaire de diffamation pour m’éliminer », a fustigé l’opposant arrivé troisième à la dernière présidentielle avec plus de 15% des suffrages.

En football, Le Soleil se rejouit de l’exploit des Lions locaux du Sénégal qui se sont qualifiés en finale du Championnat d’Afrique des nations (Chan), une compétition réservée aux joueurs évoluant dans les championnats de leur pays et organisée cette année en Algérie. Ils ont défait (1-0) mardi soir en demi-finale Madagascar et vont affronter samedi en finale les Fennecs d’Algérie, pays organisateur.

Le Quotidien salue cette qualification des « Lions sur un Chan d’honneur » alors que Walf Quotidien retient « le quatrième Clean Sheet du gardien Mamadou Sy », témoignant de la solidité défensive du Sénégal même s’il a raté plusieurs occasions devant Madagascar. Evoquant ce problème dans Stades, le milieu de terrain Lamine Camara fait savoir que « nos attaquants sont conscients de l’enjeu de la finale ».

Le sélectionneur Pape Thiaw ne s’éternise pas sur cette affaire, notant justement que son équipe « est en train d’écrire une histoire » puisque le Sénégal va disputer sa première finale de Chan après avoir perdu sa deuxième finale de Coupe d’Afrique des nations (Can), en 2019, face à la même Algérie. Cette finale ressemble donc à une « revanche par procuration » pour les Lions, fait observer Le Soleil.