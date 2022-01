Administration ivoirienne: des « objectifs de performance » assignés aux cadres du secrétariat d’Etat

Le secrétaire d’Etat chargé de la Modernisation de l’administration ivoirienne, Brice Kouassi, a remis lundi à Abidjan des lettres de mission aux directeurs centraux et de chefs de services de son département, comprenant des « objectifs de performance », lors d’une cérémonie.

Ces lettres de mission sont « des objectifs de performance », a dit M. Brice Kouassi, indiquant que cet exercice a pour but de mettre en mission ses collaborateurs conformément à leurs charges et attributions, lors de la rentrée solennelle du secrétariat d’Etat, à l’École nationale d’administration (ENA).

Selon le secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l’administration, chargée de la modernisation de l’administration, M. Brice Kouassi, il s’agit d’un certain nombre d’activités à mener et qui devraient se faire dans un temps bien précis.

« C’est à ce prix seulement que les Ivoiriens pourront sentir dans leur quotidien les résultats en matière de modernisation de l’administration », a-t-il soutenu, ajoutant que pour 2022, le secrétariat d’Etat a « listé 10 projets structurants qui permettront de faire un grand pas en matière de modernisation de l’administration ».

Pour le secrétaire d’Etat chargé de la Modernisation de l’administration, « c’est aujourd’hui une obligation » pour l’administration parce que la pandémie de Covid-19 a changé la manière de travailler, et il faut prendre en compte ces « menaces » pouvant affecter la compétitivité.

Mme Anne Ouloto, ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l’administration, s’est félicitée de la « bonne prise en main, du secrétaire d’Etat et de la vision partagée, celle du Premier ministre et du président de la République qui veulent d’une administration publique moderne, efficace et dynamique ».

Elle a fait observer qu’une fonction publique performante « passe nécessairement par l’engagement et la responsabilisation des différents acteurs clés de l’administration », indiquant que cela réaffirme l’engagement du gouvernement sur les questions de gouvernance et de résultats.

« Nous sommes dans une démarche en faveur des résultats et nous voulons des résultats pour les populations, nous voulons des résultats pour les usagers-clients et surtout des résultats pour le gouvernement », a-t-elle insisté.

Le ministre a rappelé que des efforts ont été consentis depuis l’avènement du président Ouattara à la tête du pays, ajoutant « aujourd’hui, nous avons pour mission d’accélérer le processus en cours de modernisation de l’administration ».

« L’atteinte de tous les objectifs de notre administration publique est liée au succès des politiques mises en oeuvre par le secrétariat d’Etat chargé de la modernisation de l’administration », a-t-elle renchéri, saisissant l’occasion pour exhorter ses collaborateurs à redoubler d’efforts.

« Les résultats enregistrés aux termes de l’exercice 2021 ne doivent en aucune façon nous faire perdre de vue les points d’insatisfaction des usagers de nos services, qu’il nous faudra résolument traiter avec toute la rigueur et l’efficacité requises », a-t-elle déclaré.

« Chers collaborateurs, la mise en œuvre réussie des missions spécifiques du Secrétariat d’Etat chargé de la Modernisation de l’administration est déterminante pour l’atteinte des objectifs globaux du Ministère chargé de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’administration », a-t-elle poursuivi.

Cette rentrée solennelle du secrétariat d’Etat chargé de la Modernisation de l’administration intervient une semaine après la rentrée solennelle du ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l’administration.