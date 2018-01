Administration: le Maroc lance un portail national pour les réclamations

Le lancement officiel du portail national des réclamations a eu lieu ce mardi à Rabat, un projet qui cible les administrations et institutions publiques et tout organe exerçant une fonction du service public.« Le portail constitue un des mécanismes de lutte contre la corruption », a indiqué le Chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani.

Il oblige les diffĂ©rents dĂ©partements ministĂ©riels Ă Ă©laborer des rapports annuels regroupant des statistiques relatifs aux diffĂ©rentes rĂ©clamations, aux remarques et propositions des citoyens reçus ainsi qu’aux rĂ©ponses accordĂ©es aux usagers et de les transmettre Ă l’autoritĂ© gouvernementale en charge de la RĂ©forme de l’Administration et de la Fonction Publique pour l’Ă©laboration d’un rapport annuel qui sera soumis au Chef du gouvernement.

Le ministère de la Fonction Publique a ainsi mis en place, un dispositif intĂ©grĂ© pour la rĂ©ception des remarques et propositions des usagers, du suivi et du traitement de leurs rĂ©clamations. Il s’agit du site web institutionnel du portail national des plaintes de l’application mobile, et d’un Centre d’appel et d’Orientation Administrative.

Le portail fait l’objet des efforts dĂ©ployĂ©s par le ministère visant Ă faciliter la procĂ©dure du dĂ©pĂ´t des plaintes, et doter les administrations publiques d’un mĂ©canisme unique et commun pour la gestion et le traitement des plaintes.

 Il vise Ă©galement Ă mettre en Ĺ“uvre la transformation digitale de l’Administration, Ă renforcer l’utilisation des TIC et Ă simplifier les procĂ©dures d’accĂ©der aux services en ligne. Il constitue Ă©galement un levier pour le dĂ©veloppement de l’administration Ă©lectronique.