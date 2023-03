Adrien Tagakou Kamm : je rêve jouer en équipe nationale de football du Cameroun

Dans cet entretien exclusif, le jeune footballeur Germano-camerounais, joint au téléphone, affiche ses ambitions avec son club de Fortuna Cologne et le Cameroun.

Adrien Tagakou Kamm, vous êtes peu connu du public sportif camerounais. Pouvez-vous vous présenter.

Je m‘appelle Adrien Tagakou Kamm, jeune footballeur Germano-camerounais, âgé de 17 ans et je vis en Allemagne. Ma maman est camerounaise et mon papa est allemand. J’étudie à l’université de Cologne. J’évolue en ce moment dans l’équipe junior de Fortuna Cologne. Je suis un joueur habile qui aime barrer et dribbler. Gaucher naturel, je joue sur tous les postes de couloir.

Quels sont vos rapports avec le Cameroun ?

Ma famille camerounaise est très grande et je vais très souvent au pays avec mes parents. J’aime bien le sens de la famille camerounaise, sans oublier la culture et la bonne nourriture camerounaise. Lorsque nous sommes au bled, toute la famille se rencontre presque chaque soir chez mon grand-père à Yaoundé et c’est presque la fête tous les jours. Je me sens chez moi au Cameroun.

Est ce qu’il vous arrive de regarder les matchs des Lions indomptables ? Si oui, que ressentez-vous pendant ce moment-là?

Oui je regarde généralement les matchs des Lions pendant la Can ou la Coupe du monde. Je suis un fervent supporteur des Lions indomptables. Bien que nous n’ayons pas pu nous qualifier pour les huitièmes de finale du mondial Qatari, j’ai été très fier de notre match face au Brésil.

Quels sont vos objectifs en tant que footballeur ?

Mes principaux objectifs sont simplement de jouer le plus de matchs possible pour continuer à progresser jusqu’à l’équipe première. D’aider mon équipe en marquant de buts et surtout de bien jouer à chaque match. J’aimerais jouer dans l’un des cinq grands championnats d’Europe (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie, France, Ndlr) et souhaite faire partie de l’équipe nationale du Cameroun. C’est un rêve. Ce sera un grand plaisir pour moi et ma famille de défendre les couleurs du Cameroun à travers les Lions indomptables, quel que soit la catégorie, et bien entendu remporter des grandes compétitions internationales.

Avez-vous des modèles comme footballeurs? Si oui, lesquels ?

Je n’ai concrètement pas de modèle vraiment précis, mais il y’a Samuel Etoo qui m’a beaucoup fasciné et quelques joueurs comme Kylian Mbappe, Ousmane Dembélé et Nuno Mendes de qui je peux apprendre en regardant leurs techniques. J’aimerais avoir une carrière comme celle d’Eric Maxim Choupo-Moting, qui est germano-camerounais comme moi. Attaquant prolifique du Bayern Munich, il ne peut être qu’une source d’inspiration pour moi.