AÃ©ronautique : Le Maroc vise la barre des 3 milliards de dollars

Le secteur aĂ©ronautique marocain vise Ă franchir la barre des 3 milliards de dollars (26 milliards DH) de chiffre d’affaires et crĂ©er 23.000 nouveaux emplois en 2020, selon le ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’Ă©conomie numĂ©rique, Moulay Hafid Elalamy.« Nous sommes confiants sur la tenue des objectifs fixĂ©s pour le secteur de l’aĂ©ronautique », a dit Elalamy, faisant observer que les industriels, encouragĂ©s par la dynamique que connaĂ®t ce secteur, ont mĂŞme revu Ă la hausse les objectifs et projettent une croissance annuelle de 20% contre 18% initialement.

Ils visent aussi un taux d’intĂ©gration locale de 42% Ă l’issue du Plan d’AccĂ©lĂ©ration Industrielle (PAI), a-t-il ajoutĂ©. Le ministre a en outre indiquĂ© qu’avec l’engagement et la dĂ©termination que manifestent les opĂ©rateurs, ces objectifs seront largement atteints, voire dĂ©passĂ©s.

Le secteur de l’aĂ©ronautique a rĂ©alisĂ© une croissance de plus de 18% par rapport Ă 2016, a-t-il relevĂ©, attribuant cette Ă©volution essentiellement Ă la conjoncture mondiale qui a Ă©tĂ© favorable en 2017 avec d’une part une demande rĂ©Ă©valuĂ©e Ă 40.000 nouveaux appareils d’ici Ă 2030, et d’autre part au recours plus important des constructeurs aux sources Ă©mergentes, en raison de la contrainte de rĂ©duction des coĂ»ts imposĂ©e par les compagnies aĂ©riennes.

Le secteur aĂ©ronautique est en plein boom. Il compte près de 130 entreprises. Mais le taux d’intĂ©gration reste faible: 17%. Celui-ci atteindrait 35% d’ici 2020. L’industrie pourrait enregistrer 100 nouveaux acteurs Ă cette Ă©chĂ©ance.