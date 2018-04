Cameroun : l’OACI lance un audit des aÃ©roports de YaoundÃ© et Douala

Cette opĂ©ration vise Ă vĂ©rifier l’application des mesures de sĂ©curitĂ© prescrites par la mĂŞme organisation en 2015.

Contrairement Ă des informations relayĂ©es dans certains mĂ©dias camerounais, c’est ce mercredi 18 avril 2018 que l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a entamĂ© son audit de suivi des mĂ©thodes de surveillance des aĂ©roports du Cameroun. Il s’agit notamment de ceux de YaoundĂ© et de Douala.

Selon des responsables de cette institution contactĂ©s par journalducameroun.com, cette opĂ©ration, programmĂ©e depuis plusieurs mois, rentre dans le cadre du suivi des prescriptions faites lors du prĂ©cĂ©dent audit en 2015. L’OACI avait alors prescrit une feuille de route au Cameroun pour redresser les manquements observĂ©s dans son système d’aviation civile.

Mais depuis quelques jours, plusieurs mĂ©dias ont annoncĂ© que l’OACI a effectuĂ© un nouvel audit et recommandĂ© la fermeture de l’aĂ©roport de Douala, ceci en raison « du mauvais entretien du matĂ©riel informatique et du matĂ©riel d’entretien des pistes, et la proximitĂ© des zones d’habitation« . Les mĂŞmes sources affirment Ă©galement que l’audit effectuĂ© faisait suite aux plaintes des compagnies aĂ©riennes qui, dans une lettre, ont dĂ©noncĂ© l’Ă©tat de dĂ©labrement avancĂ© de ladite structure.

Archi faux, rĂ©torque-t-on Ă Dakar, ville oĂą se trouvent les bureaux de la reprĂ©sentation de l’OACI pour l’Afrique occidentale et centrale. Ici, l’on indique que l’audit, qui a dĂ©butĂ© ce mercredi, n’a aucun lien avec les plaintes des compagnies aĂ©riennes. Les responsables de l’OACI ajoutent que leur organisation n’a pas pour vocation de dĂ©cider de la fermeture ou non d’un aĂ©roport, mais se contente juste d’Ă©mettre des recommandations, Ă titre consultatif.

L’audit de l’OACI devrait se dérouler en deux étapes : la première à l’aéroport de Yaoundé Nsimalen et la seconde à l’aéroport de Douala. La mission de l’organe s’achèvera le 27 avril prochain.