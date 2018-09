Affaire de l’enfant décapité : le quartier Eleveur au lendemain du passage de la police

Après l’arrestation de la mère de l’enfant dont la tête a été retrouvée dans une poubelle, le quartier Eleveur est plongé dans une atmosphère d’inquiétude.

Les habitants du quartier Eleveur restent dans la stupéfaction, depuis l’étrange trouvaille faite par un usager. La tête d’un enfant jetée dans un bac à ordure et retrouvée dans la matinée du lundi 27 août 2018, continue d’alimenter les conversations. Inquiétudes et interrogations se font davantage ressentir, depuis l’arrestation d’une jeune femme présentée comme la mère et la meurtrière de la victime. Elle a d’ailleurs été appréhendée par les forces de maintien de l’ordre, après que les restes humains aient été trouvés non loin de son lieu de service, un restaurant dans lequel elle occupe un poste de serveuse.

Malgré cette arrestation, des scènes d’agitation étaient encore visibles dans le quartier mercredi dernier. Les habitants voulaient en découdre avec toutes les personnes proches de la présumée coupable, qu’elles soient impliquées dans l’affaire ou non. Il s’agit notamment de la tante et du patron de la dame interpellée.

Sur le terrain, le reporter de journalducameroun.com a appris que le propriétaire du restaurant et sa serveuse sont nouveaux dans le quartier. Tous les deux vivent non loin de ce lieu de commerce. La jeune femme n’est pas très connue de ses voisins puisqu’elle y est seulement depuis quelques semaines. Son patron, lui, s’est installé dans ce quartier il y a environ huit mois.

Nul n’est certain que la victime soit la fille de la présumée coupable. Les déductions ont été faites en raison de ce qu’on les apercevait régulièrement ensemble. La jeune femme et la fillette résideraient non loin du lieu où la tête humaine a été retrouvée. Seule certitude à ce jour, c’est que la rumeur selon laquelle le restaurant vendait de la chair humaine est infondée.