Affaire des primes impayées: les Lions indomptables quittent (enfin) le Cameroun

L’équipe du Cameroun quitte finalement le pays après d’âpres discussions avec les autorités sur les primes des joueurs.

Les Lions indomptables quittent finalement le Cameroun cet après-midi pour joindre leur base à Ismailia en Egypte pour pendre part à la Coupe d’afrique des Nations (Can) qui débute ce 21 juin.

Le décollage du vol spécial devant transporter les joueurs et leur staff est prévu pour 14h. D’après des sources, les Lions ont refusé la prime de performance de 5 millions Fcfa proposée par les autorités du football à la tête desquelles se trouvent le ministre des Sports qui supervise les discussions. Prime qui doit être versée au plus tard à la fin du 1er tour de la Can tel que contenu dans le procès verbal de la dernière rencontre.

Les pourparlers ont alors débuté au petit matin ce jour dans le cabinet du ministre des Sports et de l’Education physique (Minsep).

Narcisse Mouelle Kombi et ses collaborateurs, le président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), son secrétaire général, l’entraîneur principal des Lions et son adjoint, Carlos Kameni, Choupo Moting, Fabrice Ondoa, Michael Ngadeu, George Mandjeck et Gaëtan Bong vont échanger pendant 3h d’horloge, selon les informations publiées sur le compte twitter du Minsep.

Les parties auraient finalement trouvé un compromis «le président de la Fécafoot au titre de sa contribution en sus des primes payées ou déjà prévues par l’Etat, propose l’octroi à chaque joueur d’une prime de performance de 5 millions Fcfa net à percevoir, pour le 1er match qui sera remporté pendant le 1er tour de la Can. Elle sera versée au plus tard avant la fin du 1er tour.»

Proposition que les joueurs de l’équipe nationale présents à la concertation ont demandé à soumettre au préalable à leurs coéquipiers avant toute décision. Non sans réaffirmer «leur souhait à procurer du bonheur au peuple camerounais lors de cette compétition.»

Des sources indiquent que les Lions indomptables vont finalement rallier Ismaïlia cet après-midi. Le Cameroun ne pourra cependant pas échapper à une pénalité. D’après le règlement, les équipes doivent impérativement arriver dans le pays hôte, cinq jours avant leur premier match. Le Cameroun entre dans l’arène le mardi 25 juin. Ils affrontent la Guinée Bissau.

En 2014, déjà lors du Mondial du Brésil, des problèmes d’organisation au sein de l’équipe ont retardé le départ des Lions. Le Cameroun avait dû payer deux jours de pénalité.