Affaire Khashoggi : Nouakchott appuie les mesures saoudiennes du Parquet saoudien

La Mauritanie a dit, vendredi soir, être d’accord avec les mesures annoncées par le Parquet général saoudien à l’égard des assassins du journaliste Jamal Khashoggi, tué à l’intérieur du consulat de l’Arabie saoudite à Istanbul (Turquie) en octobre dernier.Nouakchott se félicite du communiqué rendu public par le Parquet saoudien sur les circonstances du meurtre de M. Khashoggi et « des mesures qu’il a contenues », écrit le ministère mauritanien des Affaires étrangères et de la Coopération dans un communiqué de presse reçu à APA.

Le Parquet saoudien a reconnu jeudi dernier la responsabilité d’un commando saoudien dans l’assassinat du journaliste opposé au régime de Ryad et requis la peine de mort contre ses cinq membres.

Le gouvernement mauritanien a aussi rendu hommage à « la forte et sincère volonté du Gardien des Lieux Saints, Sa Majesté le Roi Selmane Ibn Abdel Aziz, et de Son Altesse le Prince héritier Mohamed Ben Selmane Ibn Abdel Aziz de garantir la transparence totale et nécessaire pour dévoiler la vérité et faire appliquer la justice ».

Nouakchott a en outre renouvelé sa « confiance en l’honnêteté et en la crédibilité de la justice saoudienne », tout en appelant « tous à s’éloigner de la politisation de cette questions ».