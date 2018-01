Affaire russe, élections, secrets capillaires: Trump raconté par Michael Wolff

Donald Trump Jr. accusĂ© de « trahison » par un Stephen Bannon obnubilĂ© par le « vrai ennemi chinois », Ivanka Trump qui rĂ©vèle les secrets capillaires de son père: le livre de Michael Wolff (« Le feu et la fureur: dans la Maison Blanche de Trump ») fourmille d’anecdotes sur l’entourage du prĂ©sident.

Des extraits ont été publiés mercredi par le Guardian, le Washington Post et le New York Magazine. La Maison Blanche a fustigé les « compte-rendus faux ou fallacieux » contenus dans le livre.

– IngĂ©rence russe

« Les trois personnes les plus importantes de la campagne ont pensĂ© que c’Ă©tait une bonne idĂ©e de rencontrer un gouvernement Ă©tranger dans la Trump Tower, dans la salle de confĂ©rence du 25e Ă©tage, sans avocats. Ils n’avaient pas d’avocats », explique Stephen Bannon en rĂ©fĂ©rence Ă la rencontre entre le fils aĂ®nĂ© de M. Trump, Donald Jr., Jared Kushner, gendre et proche conseiller de M. Trump, ainsi que Paul Manafort, et l’avocate russe Natalia Veselnitskaya, le 9 juin 2016 dans la Trump Tower.

« MĂŞme si vous pensez que ce n’Ă©tait pas une trahison, pas anti-patriotique ou pas une connerie, et moi je pense que c’est tout cela, vous auriez dĂ» appeler le FBI tout de suite ».

– L’ennemi chinois

« La Chine, c’est tout. Rien d’autre ne compte. Si on ne rĂ©sout pas la Chine, on ne rĂ©sout rien », raconte Stephen Bannon comparant le rĂ©gime chinois à « l’Allemagne nazie » dans les annĂ©es 1929-1930. « Vous allez avoir un Etat hypernationaliste et après, on ne pourra pas remettre le gĂ©nie dans la bouteille ».

– Financement

Michael Wolff rapporte une conversation entre Stephen Bannon en septembre 2016, qui estime que M. Trump doit injecter 50 millions de dollars pour financer la campagne jusqu’Ă l’Ă©lection, et Jared Kushner.

– « Impossible d’avoir 50 millions Ă moins qu’on lui assure la victoire », rĂ©pond Kushner.

– « 25 millions? », tente Bannon.

– « Si on lui dit que la victoire est plus que probable ».

M. Trump a finalement prĂŞtĂ© 10 millions de dollars Ă la campagne, Ă condition que cette somme soit remboursĂ©e dès que l’Ă©quipe de campagne aurait rĂ©coltĂ© les fonds par d’autres canaux, selon l’auteur.

– Aucune chance

Melania Trump demande Ă son mari ce qu’il compte faire en apprenant que le New York Post a des photos d’elle nue, datant de sa pĂ©riode de mannequinat. « Il lui dit, attend encore un peu. Tout serait fini en novembre. Il a donnĂ© Ă sa femme un garantie solennelle: il n’y avait simplement aucune chance qu’il gagne ».

– Soir de victoire

« Un peu après 20H00 le soir de l’Ă©lection, quand la tendance inattendue – Trump pourrait finalement gagner – semble se confirmer, Don Jr. a dit Ă un ami que son père, ou DJT comme il l’appelle, ressemblait Ă quelqu’un ayant vu un fantĂ´me. Melania Ă©tait en larmes – mais pas de joie ».

– ImprĂ©paration

« TĂ´t dans la campagne, Sam Nunberg est allĂ© expliquer la Constitution au candidat. +Je suis allĂ© jusqu’au 4e amendement+, se souvient Nunberg +avant que son doigt tombe sur ses lèvres et que attention se perde ».

Le prĂ©sident Ă©lu souhaite embaucher son gendre, Jared Kushner, comme chef de cabinet. « Finalement, Ann Coulter a pris le prĂ©sident Ă part. +Apparemment personne ne vous l’a dit mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas embaucher vos enfants ».

– Secrets capillaires

Ivanka Trump rĂ©vèle Ă ses amis l’origine de la chevelure blonde de son père: « un dessus de crâne chauve absolument propre – une petite Ă®le limitĂ©e grâce Ă une opĂ©ration du cuir chevelu – entourĂ© par un cercle de cheveux devant et sur les cĂ´tĂ©s, qui sont lissĂ©s pour couvrir le dessus et tenus avec une laque forte. La couleur, dit-elle dans un effet comique, vient du produit de coloration Just for Men — qui noircit Ă mesure qu’on la garde. C’est l’impatience qui rend ses cheveux blond-orangĂ©. »

– RĂ©gime alimentaire

Selon Michael Wolff, Donald Trump « avait peur depuis longtemps d’ĂŞtre empoisonné ». L’une des raisons pour lesquelles il aimait manger chez McDonald’s Ă©tait que « personne ne savait qu’il venait et la nourriture Ă©tait prĂ©parĂ©e en toute sĂ©curité ».