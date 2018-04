Affaire Skripal: Londres dÃ©nonce le comportement « irresponsable » de Moscou

Le Royaume-Uni a dĂ©noncĂ© mercredi Ă La Haye le comportement « irresponsable » de la Russie, qu’il accuse d’avoir violĂ© deux dĂ©cennies d’interdiction internationale des armes chimiques en empoisonnant sur son sol un ex-espion russe avec un agent innervant.

Parallèlement, Ă Londres, l’Ofcom, le rĂ©gulateur britannique des mĂ©dias, a annoncĂ© l’ouverture de sept enquĂŞtes sur « l’impartialitĂ© » des programmes d’information de la chaĂ®ne russe RT News dans son traitement de l’empoisonnement de SergueĂŻ Skripal et de sa fille Ioulia. L’Ofcom invoque « de possibles violations du code de radiodiffusion de l’Ofcom », une procĂ©dure pouvant conduire Ă des pĂ©nalitĂ©s financières ou, en dernier recours, Ă une interdiction d’Ă©mettre.

Lors d’une rĂ©union Ă La Haye au siège de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), la dĂ©lĂ©gation britannique a dĂ©noncĂ© sur Twitter le comportement « irresponsable » de Moscou, qui viole « l’interdiction mondiale des armes chimiques » et « menace la sĂ©curitĂ© mondiale ».

Dans son tweet, l’ambassade britannique auprès de l’OIAC dĂ©signe Ă nouveau la Russie comme « le seul » responsable de l’empoisonnement des Skripal le 4 mars Ă Salisbury, une petite ville du sud-ouest de l’Angleterre.

Moscou et Londres s’affrontent publiquement depuis la tribune de l’OIAC, qui a pour mission d’enquĂŞter sur l’utilisation d’armes chimiques dans le monde.

« La Russie a menĂ© une campagne de dĂ©sinformation effrontĂ©e et a attaquĂ© la rĂ©putation et l’expertise de l’OIAC », a fustigĂ© la dĂ©lĂ©gation britannique, pour qui « seule la Russie dispose des moyens techniques, de l’expĂ©rience opĂ©rationnelle et du motif pour cibler les Skripal ».

– Nettoyage Ă Salisbury –

La rĂ©union de l’OIAC Ă huis clos a Ă©tĂ© convoquĂ©e par le Royaume-Uni, alors que les inspecteurs de l’organisation ont confirmĂ© que SergueĂŻ Skripal et sa fille avaient Ă©tĂ© empoisonnĂ©s par un agent innervant, inoculĂ© selon Londres sous forme liquide et en très petite quantitĂ©.

Après avoir dĂ©ployĂ© ses experts Ă Salisbury, l’OIAC a annoncĂ© jeudi dernier que les analyses en laboratoire « confirment les dĂ©couvertes du Royaume-Uni quant Ă l’identitĂ© de l’agent chimique toxique utilisĂ© Ă Salisbury ».

L’OIAC n’a cependant pas nommĂ© publiquement la substance en cause qui, selon le Royaume-Uni, Ă©tait un agent neurotoxique de type Novitchok, dĂ©veloppĂ© en Union soviĂ©tique dans les annĂ©es 1970. L’OIAC n’a pas non plus Ă©tabli de responsabilitĂ©s dans cette affaire.

Le Royaume-Uni accuse la Russie, qui clame son innocence dans cette affaire Ă l’origine d’une grave crise diplomatique entre Moscou et Londres, soutenu par ses alliĂ©s occidentaux. Ces tensions croissantes se sont traduites par la plus grande vague d’expulsions croisĂ©es de diplomates de l’histoire.

Mardi, les opérations de nettoyage ont démarré à Salisbury, où la plus forte concentration du produit innervant a été retrouvée dans la maison de Sergueï Skripal.

Au total neuf sites, dont trois situĂ©s dans le centre-ville, ont Ă©tĂ© identifiĂ©s par la police antiterroriste comme devant ĂŞtre traitĂ©s par des spĂ©cialistes. Parmi eux figurent un pub et un restaurant oĂą les Skripal ont pris un verre puis dĂ©jeunĂ© le 4 mars, peu avant d’ĂŞtre dĂ©couverts inconscients sur un banc public Ă proximitĂ©.

L’Ă©tat de SergueĂŻ Skripal, 66 ans, est en constante amĂ©lioration mais il reste hospitalisĂ©, tandis que sa fille de 33 ans a, elle, pu sortir de l’hĂ´pital.