Affaires: Bange Bank annoncée au Bénin

Cette idée de croissance entre dans le cadre du projet d’expansion de la banque Equato-guinéenne.

Bange Bank fait ses débuts en 2006, par la signature de l’acte de constitution avec un capital social de 2 milliards de FCFA. Ses premiers actionnaires sont l’État équato-guinéen, la Banque of Commerce des Philippines qui a apporté un appui technique et des ressources humaines qualifiées, de petits investisseurs privés, et des personnes physiques et morales.

Elle a annoncé l’intention de s’installer sur le marché Béninois. « Nous venons d’acheter une banque à Cotonou au Bénin et nous sommes en train de travailler pour obtenir l’accord de la commission bancaire de l’UEMOA qui devrait se prononcer très bientôt », a déclaré Martin Crisanto EBE MBA, le Président du conseil d’administration de Bange Bank le 29 juillet dernier dans une interview accordée à Afrique Média au sortir de l’Assemblée générale de la banque.

Pour ce dernier, « notre plan de développement reste ambitieux car nous envisageons de nous déployer davantage en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest » a-t-il ajouté, indiquant la Côte d’Ivoire comme prochaine destination après le Bénin. Le dirigeant a également révélé que la banque a ouvert une branche en Espagne « ce qui nous ouvre les portes du marché européen ».

Pour ce qui est du Cameroun, Bange Bank compte une dizaine d’agences et un encours de dépôts de 10,232 milliards de FCFA au 31 janvier 2023 selon les données du marché bancaire. Par nature de dépôt, le portefeuille de dépôts de Bange (plus de 2700 comptes actifs) est composé de 93,65% de dépôts à vue contre 6,35% pour les dépôts à terme (DAT). Sur le segment du crédit, la banque détient un encours de 9,3 milliards FCFA.