Affaires : des investisseurs émiratis et Qataris en prospection économique  au Cameroun

Certains membres du gouvernement ont reçu une forte délégation émiratie et Qatari en quête d’opportunité.

Le Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Paul TASONG, a reçu en audience ce mardi 28 février 2023, une forte délégation de la société émirati « MBS Global Investments », conduite par son Directeur en charge des affaires internationales, Fritzgerald Zephir.

Au cours de la rencontre, un accent particulier a été mis sur les priorités d’investissement définies dans la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030, notamment dans les domaines des infrastructures énergétiques et de la communication, le développement de l’agriculture et du tourisme, et la promotion du secteur privé en vue de soutenir la transformation structurelle de l’économie camerounaise.

Gaston Eloundou Essomba, ministre de l’Eau et de l’Energie (Minee), a reçu le 28 février à Yaoundé, une mission économique de haut niveau des partenaires financiers qataris et émiratis du Port autonome de Douala (PAD). La délégation était conduite par son altesse Sheikh Nayef Eid M.T AL-Thani, de la famille royale du Qatar et membre du conseil d’administration de l’entreprise JD Euroway Bancorp and Trust.

« En termes d’opportunités d’affaires au Cameroun dans le secteur énergétique, la production de l’énergie hydroélectrique reste un secteur pouvant accueillir des investissements. Le potentiel restant énorme. A l’attention des financiers qataris et émiratis, le Minee a indiqué que la construction d’urgence d’une centrale thermique à gaz dans la ville de Kribi serait une opportunité à saisir pour les éventuels partenaires. Dans le but de corriger le mix énergétique au Cameroun, la construction d’un champ solaire, serait également la bienvenue », renseigne le ministère.

Concernant les produits pétroliers, le ministre a souligné que le Cameroun doit construire une raffinerie moderne après l’incendie qui a ravagé la Sonara. Les membres de la mission économique se sont dit intéressés par ses opportunités d’investissements.