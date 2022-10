Affaires : la fintech camerounaise Ejara à la conquête du marché français

Le 11 octobre dernier, Ejara SAS, sa filiale française a officiellement été enregistrée comme Prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) par l’autorité des Marchés financiers (AMF), le gendarme boursier en France.

Ejara, plateforme mobile d’investissement dans les cryptos d’origine camerounaise et orientée Afrique francophone, vient d’obtenir le sésame de l’Autorité des Marchés financiers (AMF), l’enregistrement PSAN.

Cet enregistrement, qui lui confère le statut légal de PSAN, va lui permettre d’adresser expressément le marché français où la fintech va proposer des services de conservation, d’échange, d’achat et de vente d’actifs numériques contre de la monnaie ayant cours légal.

« Il y’a tellement de cas d’usages possibles aujourd’hui avec les cryptos, surtout quand on est présent sur les deux continents comme nous le sommes, et nous escomptons nous appuyer sur les besoins de nos futurs utilisateurs en France pour construire la meilleure offre pour eux » a réagi Thierno Tall, Head of Product & Growth chez Ejara.

Dans le détail, la plateforme permet, via son application Android et iOS, d’acheter de vendre et de transférer des cryptomonnaies et d’accéder à une épargne rémunérée à partir de 1000 FCFA (1,5€ environ). Un objectif de démocratisation financière réalisé en grande partie parce que que les utilisateurs peuvent y connecter leurs comptes mobile money (Momo), qui permet aux personnes, notamment non-bancarisées de transférer de l’argent et d’effectuer des achats simplement et rapidement via leur téléphone.

Fondée par Nelly Chatue Diop, Ejara a, en 2021 réussi une levée de fonds de de 2 millions de dollars pour déployer sa stratégie. La camerounaise a par ailleurs fondée en zone Cemac, Makeda Asset Management, une société de gestion d’actifs à travers laquelle elle facilite l’accès des populations à faible revenus aux marchés monétaire et financier de la Cemac.