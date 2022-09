Affaires : la startup camerounaise Bee va distribuer les équipements de One All Sports

Bee Group sera l’entreprise en charge de la distribution du maillot des Lions indomptables et autres produits One All Sports sous licence.

L’équipementier officiel des Lions Indomptables du Cameroun, a conclu un partenariat avec la start-up camerounaise Bee Group pour la distribution de produits sous licence OAS pendant et après la Coupe du Monde FIFA 2022 au Qatar. Cette information est contenue dans un communiqué publié ce dimanche 4 septembre par la marque One All Sports.

« Bee Group sera responsable de la distribution des produits sous licence à travers les points de vente traditionnels du pays (stations-service, supermarchés, e-commerce et autres magasins) et offrira un service innovant de vente et de livraison directement à domicile, avec commandes placées par téléphone, WhatsApp, Facebook ou un site dédié livré en 2 heures. Les paiements peuvent être effectués en espèces ou en Orange Money et MTN Mobile Money (MoMo)», indique le communiqué.

« En tant qu’entreprise camerounaise, nous sommes très fiers d’avoir signé ce partenariat avec One All Sports, qui permettra à notre entreprise de se développer et de créer des emplois pour nos jeunes », a commenté Patrick Timani, fondateur et président de Bee.

Curiosité

Le 2 septembre 2022, la Fecafoot à travers son secrétaire général a lancé un appel d’offres à l’attention des commerçants qui veulent distribuer les équipements des lions indomptables. La note donnait jusqu’au 7 septembre aux entreprise pour se manifester.

Entre temps, le 4 septembre 2022, One All Sports annonce avoir trouvé un distributeur local. La start-up BEE GROUP. « Maintenant les appels d’offre de la Fecafoot vont servir à quoi? », s’interrogent le public.