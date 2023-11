Affaires : le Cacao camerounais intéresse la France

Depuis le 10 novembre 2023, le prix maximum du kilogramme de fèves de cacao culmine à 2 000 FCFA au Cameroun, après 1 930 FCFA (+70 FCFA) à partir du 7 novembre, selon les données compilées par le Système d’information des filières (SIF). Cette 7e augmentation des prix des fèves au Cameroun, en l’espace de trois mois seulement, conforte les producteurs camerounais dans leur statut de cacaoculteurs les mieux rémunérés au monde.

Ces embellies dans le secteur ne concernent pas seulement les prix. En effet, le Ministre du Commerce, 𝗟𝘂𝗰 𝗠𝗮𝗴𝗹𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗠𝗯𝗮𝗿𝗴𝗮 𝗔𝘁𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻𝗮, a reçu le 15 novembre 2023 𝗢𝗹𝗶𝘃𝗶𝗲𝗿 𝗕𝗼𝗿𝗱𝗮𝘀, un investisseur chocolatier français, pour discuter des opportunités d’investissement dans le secteur du cacao au Cameroun. La séance de travail a été marquée par la présence des responsables de l’Office national du cacao et du café (ONCC) ainsi que du Conseil interprofessionnel du cacao et du café (CICC).

Le Ministre du Commerce a saisi cette occasion pour présenter à l’investisseur français les avantages de s’établir au Cameroun. Il a souligné que le pays bénéficie d’un environnement propice aux investissements, avec des milliers d’hectares de terres arables disponibles. De plus, le Cameroun dispose d’un cadre institutionnel et juridique favorable aux investisseurs, garantissant ainsi la sécurité et la protection de leurs intérêts. Cette rencontre entre le Ministre du Commerce et 𝗢𝗹𝗶𝘃𝗶𝗲𝗿 𝗕𝗼𝗿𝗱𝗮𝘀 souligne les perspectives prometteuses de l’industrie cacaoyère au Cameroun.