Affaires : le Camerounais Lionel Mobi aux commandes de Jumia Sénégal

Avant sa nomination, Lionel Mobi était directeur chez Gozem au Bénin, une start-up offrant des services de commandes de véhicules en ligne, de e-commerce et des services financiers.

Lionel Mobi a pour mission de continuer à faire de Jumia, la plateforme leader de l’E-commerce au Sénégal. Aujourd’hui, Jumia Sénégal met en relation plus d’un million de visiteurs chaque mois avec plus de quinze milles vendeurs Sénégalais. Présent dans plus de 12 régions du pays, Jumia Sénégal c’est plus de cent soixante emplois directs et plus de mille emplois indirects.

“Je suis vraiment ravi de revenir chez Jumia Sénégal, pour diriger une grande équipe de professionnels et, de poursuivre la mission de Jumia dans la transformation de l’économie africaine grâce au commerce électronique. L’e-commerce connaît une croissance rapide au Sénégal, et je pense que le moment est venu d’accompagner cette évolution et d’avoir un impact sur la vie des Sénégalais via Internet, aussi bien dans les grandes villes que dans les zones rurales et reculées,” a déclaré Lionel Mobi lors de sa nomination.

De nationalité Camerounaise, Lionel avait d’abord rejoint Jumia en 2014 et a été «Chief Operating Officer» pour Jumia Cameroun jusqu’en 2019, puis “Operation Project Manager” chez Jumia Sénégal en 2017, et enfin “Chief Operating Officer” pour Jumia Ghana de 2020 jusqu’en 2021 avant de partir pour Gozem, une société de super App de co-voiturage où il a été son directeur au Bénin entre 2021 et 2022.

Avant de rejoindre Jumia, Lionel a travaillé dans les secteurs de l’approvisionnement, de la logistique et du transport maritime en Afrique centrale (Cameroun, Tchad, Congo et République centrafricaine). Lionel est titulaire d’un Master en Supply Chain Manager de l’Université Catholique Saint Jérôme au Cameroun.