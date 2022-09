Affaires : le centre d’innovation JFN s’installe à Yaoundé

Ce bureau servira de représentation pour les régions du Centre, du Sud, de l’Est, de l’Extrême-Nord, le Nord et de l’Adamaoua.

Deux ans après son installation à Douala, JFN ouvre un centre à Yaoundé. La cérémonie d’inauguration de ce centre a eu lieu le 14 septembre 2022.

« Nous délivrerons des programmes de formation professionnelle certifiants, qui permettront aux apprenants d’acquérir des métiers. Nous accompagnerons de manière holistique les porteurs d’idées de projets, les start- uppers, les entrepreneurs débutants et confirmés à créer et développer des entreprises à fort impact qui génèrent de la valeur ajoutée, qui cumulent de la richesse et des emplois récents », a expliqué Alphonse Nafack, président fondateur du JNF Group.

JNF offre en effet, une formation professionnelle suivie d’une certification à un métier ; l’accompagnement à l’entrepreneuriat couronnée par une certification et une création d’entreprise, le financement sanctionné par une aide à la levée de fonds et le conseil et le suivi sanctionné par un emploi décent dans une entreprise à fort potentiel.