Affaires : le fondateur d’Access Bank investit 500 millions dollars pour former dans le secteur bancaire

Le patron du groupe nigérian de services financiers Access Holdings, Herbert Wigwe, a entamé la construction d’une université privée à Lagos pour un investissement total estimé à 500 millions de dollars.

Le patron de la première banque nigériane en termes d’actifs contribuera lui-même à l’enseignement et à l’encadrement des étudiants. Il fera également appel à certains des plus grands entrepreneurs du pays, dont le milliardaire Aliko Dangote.

Des cours d’ingénierie, de gestion ou de sciences : dès la rentrée prochaine, l’université Wigwe veut attirer 1 400 étudiants, plus de 10 000 d’ici cinq ans. L’investissement de 500 millions de dollars sur cinq ans doit permettre de soutenir le développement de l’université et financer les infrastructures : une centrale électrique est en construction sur le futur campus de Port Harcourt. « L’Université Wigwe commencera à admettre des étudiants pour des cours de premier cycle l’année prochaine. Les étudiants pourront choisir des cours de gestion, de sciences et d’ingénierie, de technologies de l’information ou encore d’industries créatives », a déclaré le directeur général.

Avec ce projet, Herbert Wigwe ambitionne de concurrencer les formations dispensées aux États-Unis ou au Royaume-Uni. L’année dernière, près de 45 000 étudiants nigérians étaient inscrits par exemple dans des universités britanniques.

« L’université sera hybride en alternant les cours en présentiel et de l’enseignement à distance. La technologie peut nous aider à atteindre la même qualité d’enseignement que les universités américaines et britanniques. Je n’ai pas besoin de 100 ans ou de milliards de dollars pour atteindre la même qualité d’enseignement que celle que l’on trouve dans ces écoles. L’Inde produit un grand nombre de développeurs à partir d’un seul bâtiment », a-t-il ajouté.