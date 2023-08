Affaires : le Groupe Vista rachète Orabank

Le Groupe Orabank annonce la signature d’un accord entre son actionnaire majoritaire ECP et le Groupe Vista.

Sous réserve de l’accord de la commission bancaire de l’UMOA, de l’AMF-UMOA, et des autorités de régulation des autres zones monétaires (CEMAC, Guinée et Mauritanie), l’actionnaire majoritaire d’Oragroup, Emerging Capital Partners (ECP) et le Groupe Vista ont annoncé avoir signé un accord en vue de la cession totale des actions d’ECP dans Oragroup.

Avec l’accord des autorités compétentes, le Groupe Vista deviendrait ainsil’actionnaire majoritaire du Groupe Orabank, avec une première étape de participation minoritaire inférieure à 5% déjà réalisée. Cet accord de cession totale qui concerne également les actionnaires institutionnels minoritaires PROPARCO, BIO, DEG, et Envol Afrique, valide la stratégie de ces derniers de créer de la valeur dans leurs investissements afin de promouvoir des groupes régionaux de premier plan comme l’est aujourd’hui le Groupe Orabank.

Déjà implanté dans la Zone Monétaire Ouest Africaine (ZMAO), le groupe Vista va pouvoir conjuguer l’expertise avérée de ses équipes à celle des équipes d’Oragroup pour faire du nouvel ensemble une banque panafricaine de référence.

Oragroup pour sa part remercie ses actionnaires sortants pour l’accompagnement depuis 2008 et 2011 et remercie aussi de façon générale tous ses actionnaires particuliers et institutionnels qui lui font confiance et la soutiennent dans sa vision de bâtir un Groupe qui participe au développement durable d’une Afrique émergente.

Le groupe Vista-holding du réseau Vista Bank fondé par Simon Tiemtoré doit ainsi devenir l’actionnaire majoritaire du groupe bancaire basé à Lomé, avec plus de 61 % du capital, après approbation de la commission bancaire de l’Union monétaire ouest-africaine (Umoa), des autorités monétaires des autres zones (Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale – Cemac, Guinée et Mauritanie), ainsi que des autorités boursières de l’Umoa.