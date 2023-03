Affaires : le nouveau PCA d’Orange Cameroun, en visite officielle à Yaoundé

Fabrice André rencontre depuis le 20 mars plusieurs autorités. Sa visite s’achève ce 24 mars année courante.

Le Premier Ministre chef du Gouvernement, La Ministre des Postes et Télécommunications, le Directeur Général de l’ART, le Président de la Fédération Camerounaise de Football. Sont entre autres les autorités que le PCA d’orange Cameroun a rencontré.

Avec le premier ministre Joseph Dion Ngute, Fabrice André a fait l’état des lieux du secteur des télécommunications, de ses enjeux et aussi, présenter quelques propositions fortes visant à accélérer la transformation numérique au Cameroun.

Lors de la rencontre avec Minette Libom LI Likeng, ministre des Postes et Télécommunications, les deux parties ont abordé entre autres les problèmes de transmission et de sortie internationale, véritables domaines sensibles qui impactent fortement la qualité de service observée au Cameroun en ce moment.

A l’ART, les parties ont échangé sur la qualité de service, le PCA et sa délégation ont souligné la nécessité d’élargir le comité de concertation aux acteurs non télécoms, mais qui jouent également un rôle déterminant dans la production des services de communications électroniques au Cameroun. Des sujets stratégiques portant sur la réglementation, les câbles sous-marins, la gestion des liaisons interurbaines, etc., ont également fait l’objet d’échanges.

La rencontre avec Samuel ETO’O Fils Président de la FECAFOOT quant à elle a porté premièrement sur la revue globale des 20 années de partenariat et de soutien d’Orange Cameroun aux équipes nationales, à l’ANAFOOT et aux principaux championnats de vacances sous la bannière de la FECAFOOT. Les deux personnalités ont ensuite abordé les perspectives à court et moyen terme de ce partenariat.