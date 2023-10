Affaires : les impôts reclament 2 milliards F à Amougou Belinga

La mise en demeure, datée du lundi 2 octobre 2023, indique que cette somme représente la dette fiscale de la structure pour la période de recouvrement débutant le 18 août 2023. La note souligne également un refus de la part du groupe Vision 4 SARL, gestionnaire de Telesud, de recevoir la correspondance relative à cette dette. La situation financière de Telesud reste donc incertaine alors que les autorités fiscales camerounaises continuent de réclamer le paiement de cette somme importante.

Cette note arrive au moment où, TéléSud, dont le siège est basé à Paris, ferme ses portes, mettant fin à une brève aventure internationale sous la direction de l’homme d’affaires camerounais Jean Pierre Amougou Belinga, propriétaire du Groupe L’Anecdote. La nouvelle a été annoncée par le rédacteur en chef de la chaîne, Laurent Leleux, sur les réseaux sociaux, marquant ainsi la fin d’un chapitre de trois ans.Laurent Leleux a partagé la nouvelle sur son compte LinkedIn en déclarant : « C’est officiel, TéléSud ferme ses portes. MERCI de m’avoir donné l’opportunité, au cours de ces 3 dernières années, de produire et présenter l’émission TLS+ au sein de laquelle j’ai eu l’occasion d’accueillir plus d’une centaine d’invités. MERCI de m’avoir donné la possibilité d’informer de manière pertinente nos téléspectateurs sur l’actualité de l’Afrique en présentant plus de 200 journaux télévisés de la mi-journée.. »

Pour mémoire, Amougou Belinga est jusqu’ici toujours privé de liberté à cause de l’affaire Martinez Zogo, mort assassiné il y a plusieurs mois.