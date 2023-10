Affaires : restructuration à la tête de EY Cameroun 

Marcel Van Loo, Associé directeur régional des services financiers pour la région EMEIA chez EY et Erik Watremez, Associé directeur pays Gabon ont commis une note à cet effet.



« Nous comprenons que la situation actuelle au Cameroun crée de l’incertitude pour chacun d’entre vous et pour les clients d’EY. pour vous tous et pour les clients d’EY. Nous tenons à réaffirmer que la direction d’EY au Cameroun a été restructurée autour d’Erik Watremez, EY par intérim. Abdoulaye Mouchili, EY Cameroon Assurance Leader, et Anselme Patipewe, EY Cameroon Tax Leader« . Selon la note, les acteurs suscités continueront à diriger les activités d’EY au Cameroun, en fonction des besoins des clients, à la fois en matière d’audit et de fiscalité.

Cette situation survient alors que Joseph Pagop Noupoue a été démis de ses fonctions d’associé directeur d’EY au Cameroun en raison d’infractions aux politiques d’EY et n’est plus un employé d’EY. « Noupoue cherche à mettre fin à l’appartenance des entités juridiques d’EY au Cameroun au réseau mondial d’EY. du réseau mondial d’EY. Cela va à l’encontre des règlements et de la gouvernance d’EY« , soulignent les co-signataires du communiqué.

Il faut souligner que, ce cabinet a intégré le marché camerounais en 2012. L’information était contenue dans la rubrique Annonces légales de Cameroon Tribune du 25 juin 2012. Il y était dit qu’au terme du procès verbal de l’Agm de la société Experts comptables Associés « Eca » SA, au capital de 30 000 000 FCfa, tenue le 14 mai 2012 au siège de ladite société, les actionnaires ont décidé : «d’agréer un nouvel actionnaire, d’augmenter le capital d’une somme de 78 844 057 FCfa et de le réduire du même montant, de modifier la dénomination de la société qui sera désormais Eca Ernst & Young Cameroun».

Joseph Pagop Noupoué aujourd’hui déchu était alors depuis 2012 le responsable pays Ernst & Young pour le Cameroun. Il disait en 2012: « La décision d’acquérir ECA est un choix stratégique en ce qu’elle renforce notre capacité opérationnelle au Cameroun, laquelle s’étend également jusqu’au Tchad, et porte le nombre de pays dans lesquels Ernst & Young est présent à 33 sur le continent africain. Cela permettra à l’entreprise de servir les clients existants qui arrivent dans la région d’Afrique centrale, mais aussi d’aider de nouveaux clients qui cherchent à se développer dans un marché en pleine croissance».

Pour mémoire, EY fait référence à l’organisation mondiale et désigne plusieurs sociétés membres d’Ernst & Young Global Limited, chacune d’elles étant une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, une société britannique à responsabilité limitée par garantie.

EY est composée de l’Exécutif et des Régions. L’Exécutif comprend la direction mondiale, les organes de gouvernance et les trois zones géographiques. En travaillant ensemble, ils supervisent la stratégie mondiale, la marque, la planification commerciale, les investissements et les priorités. Les 22 régions couvertes sont regroupées en trois zones géographiques : Amériques ; Europe, Moyen-Orient, Inde et Afrique (EMEIA) ; et Asie-Pacifique.